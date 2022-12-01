” سيادة وإنجاز” الأسرع في كأس وزارة الرياضة للهجن بالأحساء

الرياض- البلاد

انطلقت اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن، ثالث كؤوس موسم الاتحاد السعودي للهجن 2022 – 2023، وذلك على أرضية ميدان السيح للهجن بمحافظة الأحساء، وتستمر منافساته لمدة 5 أيام، ويشتمل على 118 شوطاً؛ 20 شوطاً منها للكؤوس، و26 شوطاً مفتوحاً، و70 شوطاً عاماً، فيما تقرر أن يقام شوطان للماراثون.

وجاءت انطلاقة أول أيام كأس وزارة الرياضة للهجن بـ 36 شوطاً لسن الحقايق، على مسافة 4 كلم، وفترتين؛ صباحية تحتوي على 22 شوطاً عاماً، و14 شوطاً في الفترة المسائية، منها 4 أشواط كؤوس و6 أشواط مفتوحة و4 أشواط عامة.

وشهدت منافسات اليوم الأول انطلاق 22 شوطًا في الفترة الصباحية، كان أبرزها تحقيق أحمد ناصر المكيرش صدارة الشوط الأول بعد فوز المطية “سيادة” وتحقيق التوقيت الأسرع لهذه الفترة ، فيما أحرز صدارة الشوط الثاني القعود “النادر” لمالكه محمد وليد العنزي، وانتزعت المطية “شيهانة” لمالكها مياح جريس الشمري صدارة الشوط الثالث، في حين حل بالمركز الأول في الشوط الرابع القعود “مهرجان” لمالكه محمد وليد العنزي.

وانطلقت منافسات الفترة المسائية بـ 14 شوطاً، منها 4 أشواط خصصت للكؤوس، حيث انتزعت صدارة الشوط الأول وكأس الحقايق بكار مفتوح المطية “الصميما” لهجن صاحب السمو الأمير الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، فيما انتزع كأس الحقايق قعدان مفتوح “صايب” هجن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وحققت المطية “إنجاز” التوقيت الأسرع خلال الفترة المسائية لمالكها محمد راشد الخيارين من دولة قطر ونال كأس الحقايق بكار عام، فيما حقق “سياف” كأس الحقايق قعدان عام لمالكه حمد فيصل المري.