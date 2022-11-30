الرياضة

التونسي وهبي خزري يعادل رقم سامي الجابر في كأس العالم

محمد ابو الوفاaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      30 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
وهبي خزري يعادل رقم سامي الجابر في أهداف كأس العالم

عادل المهاجم التونسي وهبي خزري الرقم التاريخي للسعودي سامي الجابر في عدد أهدافه بمسابقة كأس العالم لكرة القدم.

 

وسجّل خزري هدفًا اليوم الأربعاء في فوز منتخب بلاده على فرنسا 1-0 في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم قطر 2022.

 

وبات في جعبة خزري 3 أهداف في كأس العالم، ليعادل رقم أسطورة كرة القدم السعودية المعتزل ونادي الهلال، سامي الجابر.

 


سجّل خزري ثلاثيته المونديالية بواقع هدفين في النسخة الماضية روسيا 2018، وهدف في النسخة الحالية قطر 2022.

 

في حين أن الجابر سجّل أهدافه الثلاثة في 3 نسخ مختلفة، في الولايات المتحدة 1994، وفرنسا 1998، وألمانيا 2006.

 

وقد ودّع منتخب تونس نهائيات كأس العالم قطر 2022 من الدور الأول، بحلوله ثالثًا في المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، خلف فرنسا المتصدرة وأستراليا الوصيفة اللذين جمعا نفس عدد النقاط (6) لكن تأهلت فرنسا في موقع الصدارة بفضل فارق الأهداف الكبير لصالحها.

 

m.abo.elwafa

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