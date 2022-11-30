التونسي وهبي خزري يعادل رقم سامي الجابر في كأس العالم

عادل المهاجم التونسي وهبي خزري الرقم التاريخي للسعودي سامي الجابر في عدد أهدافه بمسابقة كأس العالم لكرة القدم.

وسجّل خزري هدفًا اليوم الأربعاء في فوز منتخب بلاده على فرنسا 1-0 في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وبات في جعبة خزري 3 أهداف في كأس العالم، ليعادل رقم أسطورة كرة القدم السعودية المعتزل ونادي الهلال، سامي الجابر.

رسميًا.. وهبي الخزري يصبح هداف العرب في كأس العالم بالتساوي مع سامي الجابر بـ3 أهداف 🇸🇦🇹🇳#تونس_فرنسا #كأس_العالم_قطر2022 #السعوديه_المسكيك pic.twitter.com/QTY5tPUcDI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 30, 2022



سجّل خزري ثلاثيته المونديالية بواقع هدفين في النسخة الماضية روسيا 2018، وهدف في النسخة الحالية قطر 2022.

في حين أن الجابر سجّل أهدافه الثلاثة في 3 نسخ مختلفة، في الولايات المتحدة 1994، وفرنسا 1998، وألمانيا 2006.

وقد ودّع منتخب تونس نهائيات كأس العالم قطر 2022 من الدور الأول، بحلوله ثالثًا في المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، خلف فرنسا المتصدرة وأستراليا الوصيفة اللذين جمعا نفس عدد النقاط (6) لكن تأهلت فرنسا في موقع الصدارة بفضل فارق الأهداف الكبير لصالحها.