خليجيون وعرب لـ” البلاد”: ” كلنا مع الأخضر”

الرياض- غدير عبدالله الطيار

يترقب الجمهور الرياضي العربي بشكل عام، والسعودي والخليجي خاصة، المواجهة المرتقبة بين الأخضر السعودي ونظيره المكسيكي غدًا الأربعاء على ملعب لوسيل، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022.

الجماهير السعودية والخليجية والعربية يحدوها الأمل لتحقيق الأخضر السعودي الإنجاز المنتظر أمام نظيره المكسيكي، ليعبر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.

“البلاد “ التقت مع مجموعة من الدول العربية فكانت هذه الأمنيات بالفوز..

**من تونس

– تشريف كل العرب..

الإعلامية التونسية “نعيمة المقراني” شددت على أن الجمهور التونسي يؤازر بقوة كل المنتخبات العربية في المونديال، وغدًا سنكون مع المنتخب السعودي قلبًا وقالبًا في مواجهته الصعبة أمام منتخب المكسيك العتيد، وشددت نعيمة، أنه رغم عثرة الأخضر الأخيرة أمام بولندا، إلا أن المنتخب السعودي عودنا على الانتصارات أمام المنتخبات الكبرى، ونأمل منه تشريف كل العرب بغض النظر عن النتيجة.

**إبهار المنتخب السعودي..

بدورها قالت التونسية جهاد الهمامي، موظفة في إيكيا عمان: المنتخب السعودي قادر على إبهارنا أمام المكسيك، مثلما فعل مع الأرجنتين. كل العرب خلفه وننتظر بشغف نتيجة تسعدنا، ومروره للدور الثاني، بإذن الله.

**من عمان

-430 مليونًا ينتظرون الفرحة..

الإعلامية العمانية” فتحية الخنبشية” قالت: ليس غريبا على المنتخب السعودي المستوى الاحترافي الذي يقدمه في هذه النسخة من كأس العالم. فعلًا استمتعنا بالأداء الذي يقدمه، خاصة أمام منتخب الأرجنتين، وبالتأكيد سنستمتع بأدائهم الرجولي غدًا أمام المكسيك، وإن شاء الله، سيسعدون 430 مليون عربي.

** مصر..

أما الطالبة”هنادي” من مصر فقالت: كلنا فخورون بالمستوى الذي يقدمه المنتخب السعودي في مونديال العرب، ودعواتنا غدًا بتحقيق الفوز والتأهل لثمن نهائي كأس العالم، بإذن الله.

** الاستعداد متميز..

بينما قال الكابتن أحمد نصيب: إن شاء الله يكون الفوز حليف المنتخب السعودي. طبعًا البداية كانت قوية أمام أحد المرشحين للفوز بكأس العالم، وأيضًا أمام ميسي، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.وأضاف: أعتبر لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع لاعبي الأخضر قبل البطولة هو كلمة السر في تألق منتخبنا الوطني، فقد أزال الضغوط من كاهل لاعبي المنتخب، وأيضًا توجد سمو وزير الرياضة باستمرار مع الأخضر، كان محفزا بشكل إيجابي للاعبينا، وواصل نصيب: الروح القالية والجماعية في الأداء هي مكمن قوة المنتخب، وبهذه الروح استطاعوا تعويض الغيابات المؤثرة التي عانى منها منتخبنا الوطني.

** الأداء تصاعدي

من جانبه، قال الكابتن سليمان الحشيان: بإذن الله سيكون الفوز حليفا لمنتخبنا الوطني، فأداء الصقور متصاعد بشكل إيجابي في البطولة. وواصل: بدعم القيادة، ووزير الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، سيحقق الأخضر ما ننتظره منه والتأهل لدور الـ 16 من المونديال، بحول الله.