ازدياد مذهل في شعبية الأخضر السعودي

جدة- البلاد

بعد الانتصار التاريخي للأخضر السعودي على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم قطر 2022، ازدادت شعبية منتخبنا السعودي لكرة القدم بشكل كبير.

فقد كشفت إحصاءات من Smelter أنه مقارنة بفترة ما قبل الفوز على التانغو ارتفعت التغطية الإعلامية للأخضر بنسبة 87٪ بعد المباراة.

فقد أحدث الانتصار الكبير ردود أفعال كبيرة في مجتمع كرة القدم العالمي؛ حيث أشيد بالأبطال الجدد وازدادت المتابعة لأكبر بطولة لكرة القدم في العالم.

خلال مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022 قدّم المنتخب السعودي لكرة القدم مفاجأة في مباراة الأرجنتين حيث فاز بنتيجة ٢-١، ولا شك أن الأنباء لاقت استجابة إيجابية في المنطقة حيث احتفلت الجماهير بانتصار مستحق واعتبر الانتصار إنجازاً للعالم العربي. لعرض الأرقام قامت Smelter بإحصاءات عن اللاعبين الرئيسيين في المباراة والمدربين وفرق كرة القدم الوطنية وقامت بمقارنة التواجد الإعلامي والإشارات والتفاعلات قبل وبعد المباراة. كما تضمنت معايير العد الأرقام من قنوات إعلامية مختلفة وشبكات اجتماعية (تويتر ويوتيوب)، ونبرة ردود الفعل (إيجابية، سلبية، محايدة) وقد تم إجراء التحليل باللغة الإنجليزية. وفقاً لسحابة مؤشرات Smelter كانت الاستجابة العامة للجمهور إيجابية للغاية، وعند الكتابة عن ذلك وصفت وسائل الإعلام الانتصار بـ “المذهل” و “التاريخي” و “الصادم” و “غير المتوقع” و “المفرح” و “الملهم”.

هدفان في الشوط الثاني من صالح الشهري وسالم الدوسري قلبا المباراة رأساً على عقب ليصبحا نجوم كرة القدم الجدد ذلك اليوم. وفقاً لـ Smelter تمت مناقشة كلا اللاعبين بشغف والإشادة بهما على الشبكات الاجتماعية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتم تلقي ردود الفعل من جميع أنحاء العالم. أصبح يوتيوب المنصة الأكثر ديناميكية لهذه المناقشة حيث تم التفاعل مع صالح الشهري 50974 مرة وسالم الدوسري 59876 مرة.

شخصية مهمة أخرى في هذا الفوز كان المدرب هيرفي رينارد الذي تم تعيينه مدرباً للمنتخب السعودي في عام 2019، وقد نمت شعبية رينارد بسرعة منذ نهاية أكتوبر 2022 ووصلت إلى ذروتها الحالية بعد المباراة مع الأرجنتين. منذ 22 نوفمبر تم ذكر هيرفي رينارد 5095 مرة، منها 1631 على تويتر حيث كانت 90% من جميع الإشارات إيجابية.

خلال المباراة سجل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي ركلة جزاء مبكرة ليضع فريقه في المقدمة. ميسي الذي يعتبره العديد من المشجعين قائداً لا يهزم منذ سنوات وهو من بين المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم 2022. قد تكون قطر 2022 هي آخر نهائيات كأس العالم لميسي حيث سيبلغ 39 عاماً في غضون أربع سنوات. قد تكون أيضًا نهائيات كأس العالم هذه الاخيرة لكريستيانو رونالدو ومن المتوقع أن يكون التنافس الأكبر في هذه البطولة بين الأرجنتين والبرتغال. الهزيمة الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني في دور المجموعات لم تهز تأثير ميسي كما يوضح تقرير Smelter، في 22 نوفمبر تم ذكر ميسي 352154 مرة وهو أحد أعلى الأرقام بين لاعبي كرة القدم حول العالم وقد كانت معظم التعليقات محايدة.