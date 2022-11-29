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الهدايا سنتر تحصل على شهادة واعتماد دولي من منظمة Great Place To Work

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      29 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

احتفلت ادارة الهدايا سنتر بانضمامها لقائمة افضل بيئة عمل بالمملكة العربية السعودية بحسب تقييم المنظمة الامريكية Great Place To Work  

 

اذ تهدف القائمة للتعريف بأفضل بيئات العمل التي تسعى لتطوير كوادرها البشرية وتوفير بيئة عمل مثالية وجرى ذلك خلال اعلان المنظمة عن القائمة النهائية .

 

واعلن المدير العام الأستاذ عدنان بن محمد بقوله : نحن حريصون في الهدايا سنتر على تطوير الكوادر البشرية لدينا وانشاء بيئة عمل مميزة ومواكبة التطورات

 

والتغيرات في سوق العمل المحلية والدولية بشكل دائم ولجعل الهدايا سنتر الوجهة الأولى للعمل دائما .

 

يذكر ان الهدايا سنتر مجموعة مراكز تسوق وعلامة تجارية رائدة فى مجال البيع بالتجزئة للمستلزمات المنزلية ، حيث بدأت مسيرتها عام 2006 بافتتاح

 

أول مركز تجارى لها حتى اصبح لديها سلسلة مراكز تجارية وأثبتت تواجدها في السوق السعودي في غضون سنوات قليلة .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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