“الملز المالية” تُجري تغييرات في الهيكل التنظيمي لدعم فريق إدارتها

قامت شركة الملز المالية بتدعيم فريق إدارتها بخبرات جديدة متخصصة في المجال الاستثماري والإداري مما يواكب تطلعات النمو المستهدف في المملكة العربية السعودية. حيث عين مجلس إدارة شركة الملز المالية الدكتور عبدالعزيز جزار، وهو أحد مؤسسي الشركة، رئيساً لمجلس الإدارة. وقد كانت شركة الملز المالية قد عينت في شهر يوليو من هذا العام الأستاذحسن الجشي في منصب الرئيس التنفيذي ، حيث يمتلك الأستاذحسن الجشي خبرات إدارية واستثمارية رائدة من خلال توليه لمناصب تنفيذية عدة شغلها في القطاع الاستثماري كان منها منصب رئيس إدارة أسواق رأس المال في شركة الأهلي المالية ورئيس المصرفية الاستثمارية في شركة سامبا كابيتال ورئيس مجموعة تمويل الشركات في شركة الاستثمار كابيتال.

كما عينت شركة الملز المالية خلال الاشهر الماضية مجموعة من المتخصصين في المجال الاستثماري والاداري في مناصب تنفيذية، ويضم الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الملز المالية بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي كل من :

الأستاذ/ محمد وهبي، مدير عام الملكية الخاصة والاستثمارات العقارية

الأستاذ/ آرون موراليداران، مدير إدارة صناديق الملكية الخاصة.

الأستاذ/ محمود ابراهيم، مدير إدارة الصناديق العقارية.

الأستاذ / فراس بن حمود العذل مدير إدارة الطروحات الاستثمارية.

الأستاذة/ رهام السليماني، مديرة الموارد البشرية والخدمات المساندة.

الأستاذ/ مالك الزيادات، مدير إدارة الشؤون المالية والعمليات.

الأستاذ/ محمد المجلي، رئيس المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال.

ويتكون مجلس إدارة شركة الملز المالية من شخصيات ذات خبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار ، كما أن مساهمي الشركة يتميزون بأدوار تنموية واستثمارية وتقنية محلياً ودولياً، حيث يضم مجلس الإدارة كلا من :

الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار, رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ فهر بن هشام ناظر, نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ أحمد بن محمد السري, عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ خالد بن محمد السليمان, عضو مجلس الإدارة

المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان, عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد بن مدرك السراج, عضو مجلس الإدارة

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة الملز المالية الدكتور/ عبدالعزيز جزار، ان التغييرات الإدارية التي قامت بها شركة الملز المالية تعكس إيمان مساهمي الشركة و أعضاء مجلس الإدارة في النمو و الفرصة الاستثمارية الواعدة اللتي تشهدها المملكة العربية السعودية و تعزز دور شركة الملز المالية في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما علق الرئيس التنفيذي لشركة الملز المالية الأستاذ/ حسن الجشي، ان الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد السعودي متنوعة وواعدة، و أن جودة المناخ الاستثماري في المملكة الذي يكمن في وجود قطاعات قوية وجذابة للمستثمرين بالاضافة الى دور الجهات التنظيمية الفعال خصوصًا ضمن مظلة الصناديق المرخصة من قبل هيئة السوق المالية ونمو فرص التخارج المتاحة التي تضمن تكامل الدورة الإستثمارية. كما بيَن ان صناديق الملكية الخاصة تلعب دورًا مهمًا في إضافة قيمة للشركات و المشاريع في المملكة وتسهم في تنمية أسواق رأس المال من خلال توفير حلول تمويل و طرح عدد أكبر من الشركات للإكتتاب العام.

وتجدر الإشارة الى ان شركة الملز المالية تأسست في عام 2008م وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية وتعمل في مجال إدارة وتشغيل الصناديق الاستثمارية ، ومتخصصة في ادارة صناديق الملكية الخاصة و الصناديق العقارية