الإقتصاد

1.6 مليار ريال قيمة المشرعات الحكومية المسندة للقطاع غير الربحي

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      28 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

نجران : البلاد

أوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن قيمة المشرعات الحكومية المسندة للقطاع بلغت 1,6 مليار ريال، كما بلغت نسبة الحوكمة 80%.

ونوه خلال لقائه اليوم بعدد من قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة نجران بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع غير الربحي أحد محاور رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية للقطاع غير الربحي جاري العمل عليها حالياً، مشيداً بالجهود المبذولة من الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران في تعزيز الشراكة المجتمعية، وبذل قيم العطاء الإنساني، والتكافل الاجتماعي.

عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقيادات القطاع غير الربحي بمنطقة نجران، استمع خلاله إلى مقترحاتهم التطويرية، والإجابة عن استفساراتهم، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمهتمين بالشأن الاجتماعي في المنطقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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