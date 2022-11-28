1.6 مليار ريال قيمة المشرعات الحكومية المسندة للقطاع غير الربحي

نجران : البلاد

أوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن قيمة المشرعات الحكومية المسندة للقطاع بلغت 1,6 مليار ريال، كما بلغت نسبة الحوكمة 80%.

ونوه خلال لقائه اليوم بعدد من قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة نجران بدعم واهتمام القيادة الحكيمة بالقطاع غير الربحي أحد محاور رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية للقطاع غير الربحي جاري العمل عليها حالياً، مشيداً بالجهود المبذولة من الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران في تعزيز الشراكة المجتمعية، وبذل قيم العطاء الإنساني، والتكافل الاجتماعي.

عقب ذلك جرى حوار مفتوح بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقيادات القطاع غير الربحي بمنطقة نجران، استمع خلاله إلى مقترحاتهم التطويرية، والإجابة عن استفساراتهم، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمهتمين بالشأن الاجتماعي في المنطقة.