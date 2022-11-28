الكاميرون تقتنص تعادلا مثيرا أمام صربيا في مونديال قطر 2022

جدة- البلاد

خطف منتخب الكاميرون تعادلا مثيرا أمام صربيا فى دقيقيتن فقط، بعدما حول تأخره 3-1 إلى تعادل مثير بنتيجة 3-3 فى المواجهة القوية التي أقيمت اليوم باستاد “الجنوب” فى الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم “قطر 2022”.

سجل فينسيت أبو بكر مهاجم الكاميرون الهدف الثانى للأسود غير المروضة في شباك منتخب صربيا لتصبح النتيجة 3-2 في الدقيقة 64 ثم تعادل سريعا موتينج في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثانى.

وكان جان شارل كاستيليتو قد سجل الهدف الأول لمنتخب الكاميرون في نهائيات كأس العالم في شباك مرمى صربيا، فى الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول بعد ضربة ركنية نفذها كوندي. وتمكن ستراهينيا بافلوفيتش مدافع صربيا من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 45 والأخيرة من عمر الشوط الأول، وبعدها بدقيقتين سجل سافيتش هدف التقدم لصربيا.