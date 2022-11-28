«الدارة» ضيف شرف بكتاب جامعة الملك فيصل

الهفوف ـ البلاد

حلت دارة الملك عبد العزيز كضيف شرف على معرض الكتاب الثاني بجامعة الملك فيصل بالأحساء 2022م، والذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مؤخرا ، ويستمر حتى الخامس من جمادى الأولى، حيث شاركت الدارة بإصداراتها ذات الصبغة العلمية الأكاديمية في مجالات التاريخ، والجغرافيا، والأدب، والثقافة، والآثار، وغيرها.

وحرصت الدارة في جناحها ذو التصميم الأنيق على عرض أبرز المشاريع والأنشطة التي تؤديها والشراكات المبرمة، وذلك من خلال جداريات وشاشة عرض للأفلام التثقيفية والتعريفية التي أنتجتها الدارة، إضافةً إلى عرض تعريفي عن أنشطتها وإنجازاتها ورسالتها، وعرض مجلة (الدارة) العلمية المحكمة وبيعها.

وتهدف دارة الملك عبد العزيز من خلال مشاركتها في المعرض إلى تعزيز مكانة الكتب التاريخية التي تحمل ثقافة مجتمعية محلية، وإبراز آداب المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي، كما تقدم من خلال جناحها التسهيلات للباحثين والباحثات بهدف الوصول إلى الكتب والعناوين المطلوبة، والبحوث، والندوات، وغيرها من الخدمات.