افتتاح معرض العطور والبخور بالشمالية

عرعر – البلاد

بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية عربية وخليجية وكبرى ، انطلقت أمس فعاليات المعرض الأول المختص في العطور والبخور في منطقة الحدود الشمالية ، الذي افتتحه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير المنطقة ، وذلك في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر.

واطلع سموّه على عددٍ من الأجنحة المختصة في تقديم العطور والبخور، التي تحتوي على مجموعة من المنتجات الطبيعية وتركيباتها المتنوعة، مستمعاً لشرحٍ عن المعرض والمقتنيات التي يحتويها، والعلامات التجارية المحلية الوطنية والعالمية المشاركة.

وعد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، هذه المعارض عامل جذب رئيسيا للعديد من الزوار والسياح المهتمين بالعطور المميزة في منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى مُصنعي العطور والعود، إلى جانب دورها في الإسهام بتشجييع واستقطاب المهتمين والمستثمرين من الشباب والفتيات السعوديين لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال.

من جانبه أوضح الأمين العام بالغرفة التجارية والصناعية بالحدود الشمالية محمد الدهمشي، أن المعرض يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة التجارية بالمنطقة لتشجيع الاستثمار، انطلاقاً من إيمان الغرفة بأن المعارض المختصة تأتي كأحد الأدوات المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة.