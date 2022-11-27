نائب أمير الشرقية يرعى انطلاق المعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6”

الدمام : واس

برعاية صاحبِ السموُّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية انطلق المعسكر العلمي السادس لأيتام المملكة ” مسبار 6 ” الذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال المدة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، بشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، ومشاركة 120 طالباً وطالبةً بالصف الثالث الثانوي يمثلون 26 جمعية أيتام على مستوى المملكة.

وأوضح مدير جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله الخالدي، أن هذه النسخة من المعسكر تجمع 120 طالباً وطالبةً سيحصلون على المعارف والمهارات في (9) مسارات علمية ومجموعة مسارات إثرائية وترفيهية وثقافية لمدة 7 أيام على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وبيَّن أن المعسكر سيشهد تدريبات عملية وأخرى نظرية في مسارات علمية تواكب رؤية المملكة 2030 وتسهم في بناء الثقة وتطوير الذات، مشيراً إلى أن المسارات العلمية التي ستقدم في المعسكر تتضمَّن الكيمياء وعلوم المواد وعلم الطيران وتصميم وتطوير الألعاب و”الروبوتات” والابتكار والتصميم و”إنترنت الأشياء” والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني.

ونوَّه الخالدي برعاية ودعم سموِّ نائب أمير المنطقة الشرقية للمعسكر، وبمتابعة مجلس إدارة جمعية بناء وعلى رأسهم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء، وكذلك الشركاء والداعمين.