مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.. احتفاء عالمي بالتراث

الرياض ـ البلاد

ينتظر المحترفون وهواة الصقور في المملكة والعالم حدثهم العالمي الكبير الذي تقيمه المملكة في مثل هذا الوقت من كل عام، وينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، بدءاً من يوم غد الاثنين ، وهو انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات السابقة، مما جذب إليه الصقارين ولفت أنظار المهتمين من شتى الجنسيات.

وعبر نسخه الأربعة السابقة، نجح مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في تحويل هذا الإرث السعودي إلى حدث عالمي، يتشارك فيه المحترفون والهواة السعوديون والدوليون، ويحتفون فيه معاً بهذا التراث الأصيل، كما استطاع المهرجان منذ نشأته تحقيق أرقام قياسية من حيث عدد الزوار والمشاركين والصقور المسجلة، فمنذ نسخته الأولى حقق المهرجان الرقم القياسي لأكبر مسابقة صقور في العالم بواقع 1723 صقراً، مما أدخله موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية، وفي نسخته الثانية استطاع تحقيق رقم جديد، حيث شهد مشاركة 2350 صقراً، ليدخل المهرجان موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية للمرة الثانية، وهو ما جعل مهرجان الملك عبدالعزيز أكبر تجمع للصقور والحدث الأضخم من نوعه على الخارطة العالمية.

ومنذ تأسيسه في عام 2017، لم يدخر نادي الصقور السعودي جهداً في الاهتمام بالصقور وحمايتها، وكذلك في إيجاد رابطة تجمع الصقارين وتنظم هوايتهم، نظراً لارتباط تلك الهواية بالتراث والثقافة الأصيلة للمجتمع السعودي، حيث اعتنى النادي بالمحافظة على التراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور، وفعَّل أدواراً تتعلق بالتوعية والتدريب والبحوث وبرامج العمل لحماية الصقور وازدهار هواية الصيد بها لتبقى إرثاً للمملكة تتوارثه الأجيال، جيلاً بعد جيل.

ويحرص نادي الصقور السعودي منذ وقت مبكر، على إيجاد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعمل على تنمية هواية الصقور، وصقل مهارات الصقارين، لما تمثله تلك الهواية كموروث ثقافي عريق، يتضمن قيماً وأخلاقيات تميز الصقّار السعودي عن غيره عبر التاريخ.

ويعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور درَّة الفعاليات التي ينظمها نادي الصقور السعودي على مدار العام، نظراً لمكانته الإقليمية والدولية، وأيضاً لما يقدمه من فعاليات تشمل كل ما يتعلق بهواية الصقور والمهتمين بها، وهو ما جعله احتفاءً سنوياً عالمياً بتراث سعودي عربي، نجحت المملكة من خلاله أن تعيده من جديد إلى اهتمامات الأجيال الجديدة في المنطقة العربية والعالم أجمع، من خلال مسابقتيه الملواح والمزاين، اللتين تحظيان بمشاركة مئات الصقور سنوياً.

يشار إلى أن المهرجان افتتح باب التسجيل في مسابقة الملواح لكل الفئات، وحدد موعداً نهائياً لكل فئة، كما أعلن مواعيد الأشواط التأهيلية لأشواط الفئات (ملاك – ملاك مفتوح – محترفين سعوديين) التي تبدأ من يوم الاثنين 28 نوفمبر حتى الثلاثاء 6 ديسمبر، ومنها تتأهل المراكز السبعة الأولى من كل شوط إلى الأشواط النهائية، التي تقدم جوائز تحمل لقب كأس الملك عبدالعزيز.