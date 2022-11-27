رحلة ثقافية تُثري تجارب الأطفال في جازان

جازان ـ البلاد

أطلقت هيئة المكتبات بالتعاون مع أمانة منطقة جازان؛ فعالية “أطفالنا يقرؤون”، وذلك بالشارع الثقافي في الكورنيش الشمالي بجازان، ضمن سعي الهيئة لتنمية العادات القرائية.

وأعدت الهيئة رحلة ثقافية متكاملة تُثري تجربة الزائر عبر تقديم عدد من الأنشطة المصاحبة كالمكتبة التفاعلية الهادفة لتغذية الأطفال بمعلوماتٍ متنوعة في مجالات الأدب والقصص والعلوم والتاريخ وغيرها من الموضوعات، إلى جانب ورش العمل التعليمية والتفاعلية للأطفال، وأنشطة التعبير بالرسم المشجعة للطفل بقراءة قصة قصيرة ثم رسمها على لوحةٍ صغيرة؛ ليتعلم مهارات متعددة.

وتضمنت الفعالية ممراً للاقتباسات المكون من جدارية مصممة على شكل صفحات كتاب؛ ليتمكن الطفل من كتابة اقتباسه المفضل ومشاركته مع الزوّار، وأماكن مخصصة لجلسات القراءة، وكذلك أركان: الحكواتي لسرد قصص تُنمِّي معرفة الأطفال في مختلف الموضوعات، والتصوير، والخلفيات الموسيقية المتنوعة، والمجسمات الجمالية المنتشرة في مختلف مناطق الفعالية.