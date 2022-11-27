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إطلاق التيار الكهربائي بمشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      27 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إطلاق خدمة التيار الكهربائي في مشروع الجوار بالمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية، فيما سيبدأ تسليم الوحدات السكنية للمُستفيدين بعد اكتمال الخدمات وجاهزية الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع بمجموع 939 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في موقع المشروع المجاور مدينة الملك سلمان الطبية.

ويأتي إنجاز خط الربط الكهربائي وإطلاق التيار في المشروع في مرحلته الأولى استكمالا لجهود أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بهدف تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والفنية لتهيئة البنية التحتية للمشاريع السكنية والتي تشمل جميع الخدمات والمرافق العامة وذلك في إطار السعي المتواصل إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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