إطلاق التيار الكهربائي بمشروع الجوار السكني بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن إطلاق خدمة التيار الكهربائي في مشروع الجوار بالمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية، فيما سيبدأ تسليم الوحدات السكنية للمُستفيدين بعد اكتمال الخدمات وجاهزية الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من المشروع بمجموع 939 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في موقع المشروع المجاور مدينة الملك سلمان الطبية.

إطلاق خدمة التيار الكهربائي في مشروع الجوار السكني في #المدينة_المنورة.. بالتعاون بين #أمانة_المدينة و @ALKAHRABA.

• 1227 وحدة سكنية في المرحلتين.

• موقع مميز بجوار مدينة #الملك_سلمان الطبية.

• حلول سكنية متنوعة تعزز #جودة_الحياة.

pic.twitter.com/hUosK9EQfs — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) November 27, 2022

ويأتي إنجاز خط الربط الكهربائي وإطلاق التيار في المشروع في مرحلته الأولى استكمالا لجهود أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بهدف تسهيل جميع الإجراءات الإدارية والفنية لتهيئة البنية التحتية للمشاريع السكنية والتي تشمل جميع الخدمات والمرافق العامة وذلك في إطار السعي المتواصل إلى دعم المستفيدين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.