الرياضة

فيديو.. السنغال تهزم قطر بثلاثية في كأس العالم 2022

محمد ابو الوفاaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      25 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
السنغال تفوز على قطر في كأس العالم 2022

فاز منتخب السنغال على قطر بثلاثة أهداف لواحد 3-1 لتنعش آمالها في التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

 

وودّع المنتخب القطري البطولة من الدور الأول بعد أن تلقى خسارتين متتاليتيين من الإكوادور 0-2 والسنغال 1-3.

 

أقيمت المباراة في ملعب “الثمامة” أمام نحو 41 ألف مشجع في المدرجات، بصافرة الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز.

 

سجّل أهداف المنتخب السنغالي كل من بولايا ديا في الدقيقة (41) وفامارا ديدهيو (48) وأحمد بامبا ديانغ (84).

 

فيما أحرز هدف قطر محمد مونتاري من ضربة رأس في الدقيقة 78، وهو أول هدف لقطر في تاريخ كأس العالم.

 

شاهد ملخص مباراة السنغال وقطر 3-1 

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.