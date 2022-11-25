متابعات

القيادة تُهنئ رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      25 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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