محافظ جدة يرعى الحفل السنوي لجمعية وسم للتصلب المتعدد ويدشن موقعها الإلكتروني

جدة : عبدالهادي المالكي

رعى صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, الحفلَ السنوي لجمعية وسم للتصلُّب المتعدِّد للعام 2022م, وذلك في جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

وفور وصول سموِّه عُزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية وسم للتصلُّب المتعدِّد الدكتورة فاطمة بنت سيحان الزهراني, كلمةً استعرضت خلالها الخدمات التي تقدمها الجمعية للمصابين بالتصلُّب المتعدِّد، من خلال تقديم الدعم والمساندة والتأهيل والعلاج والاستشارات للمرضى بالمنطقة، مشيرة إلى أن الجمعية أطلقت عدداً من المبادرات التي تهدف إلى توعية وثقيف المجتمع بمرض التصلُّب، والمصابين وذويهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، نوَّه رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان, بالخدمات المهمة التي تقدِّمها جمعية وسم لمصابي التصلُّب المتعدِّد، والتثقيف والوعي للمصاب وعائلته، وحرصها على تنظيم العديد من الفعاليات المهتمة برفع الوعي بمرض التصلُّب المتعدِّد، والعديد من النشاطات التي تهدف إلى رفع وعي أكبر عدد ممكن من المجتمع السعودي.

فيما أكدَ عضو الجمعية بكر فيصل تونسي, أھميةَ المسؤولية المجتمعية والتعاون لمد جسور التواصل والتعاون المادي والمعنوي مع جمعية وسم لبناء وعي مجتمعي كامل عن التصلُّب اللويحي المتعدِّد .

ثم تلتها فقرة عرض مسرحي بعنوان “حكاية أسرة” للطفلة لانا الجعيد، بعد ذلك قام سموُّ الأمير سعود بن جلوي بتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، وكرَّم الجهات الراعية.

يُذكر أن جمعية وسم هي جمعية خيرية غير ربحية تُعنى بخدمة مرضى التصلُّب المتعدِّد, ومن أهم أهدافها رفع مستوى الوعي الصحي للفئة المستفيدة “مرضى التصلُّب المتعدِّد” وكذلك تقديم استشارات نفسية وإرشادية للمرضى وأهاليهم, كما تهدف الجمعية إلى تأهيل المصابين وذويهم للتعايش مع المرض, إلى جانب تقديم الدعم النفسي للمرضى وأهاليهم، وتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادري، فضلاً عن المشاركة في مجال خدمة مرضى التصلُّب.