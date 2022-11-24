كأس العالم 2022: لماذا رفض إيمبولو الاحتفال بهدفه ضد الكاميرون؟

صنع السويسري بريل إيمبولو الحدث في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون اليوم الخميس بنهائيات كأس العالم قطر 2022.

سجّل إيمبولو وقاد سويسرا إلى الفوز بهدف نظيف 1-0، لتتصدر المجموعة السابعة -مؤقتًا- بانتظار مباراة البرازيل وصربيا.

وعقب تسجيله هدف الانتصار لسويسرا، رفض إيمبولو الاحتفال ورفع يده في إشارة إلى احترامه للكاميرون، لكن لماذا؟

السبب أن إيمبولو (25 عامًا) من أبوين كاميرونيين، وولد في العاصمة الكاميرونية ياوندي في الـ 14 من فبراير عام 1997.

هاجر إيمبولو في عمر 5 سنوات إلى فرنسا، قبل أن يستقر به المطاف في سويسرا مع التي نشأ على أراضيها ولعب لأبرز أنديتها في الفئات العمرية المختلفة مثل نوردستيرم وبازل ويونغ بويز.. في 2015 قرر إيمبولو تمثيل منتخب سويسرا على المستوى الدولي.

لعب إيمبولو مسابقات دولية عديدة مع منتخب سويسرا، مثل كأس العالم 2018 و2022، وكأس أمم أوروبا 2016 و2020.

وبنشط إيمبولو حاليًا مع نادي موناكو الفرنسي، الذي سجّل بقميصه هذا الموسم 7 أهداف من 15 مبارة بكل البطولات.

شاهد هدف إيمبولو ضد الكاميرون في كأس العالم 2022