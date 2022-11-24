رونالدو على “أعتاب” النصر

قالت تقارير إعلامية صادرة اليوم الخميس: إن البرتغالي كريستيانو رونالدو يقترب من الانضمام إلى نادي النصر السعودي في صفقة ضخمة.

يومية “ماركا” الإسبانية أكّدت من مصادرها الخاصة، أن رونالدو (37 عامًا) تلقّى عرضًا مغريًا من النصر ويتجه إلى الموافقة عليه.

وبات رونالدو لاعبًا حرًا في الوقت الحالي بعد أن فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد بالتراضي، في وقت سابق هذا الشهر.

بحسب “ماركا” عرض النصر راتبًا سنويًا على -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- رونالدو يبلغ 120 مليون يورو في الموسم الواحد.

فيما ذكرت يومية “سبورت” الإسبانية أن المفاوضات بين النصر ووكيل أعمال رونالدو، البرتغالي خورخي مينديش، أصبحت متقدمة.

في حين أن يومية “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية قالت: إن رونالدو سيكمل النصف الثاني من الموسم الحالي مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ثم سينتقل رسميًا إلى النصر بداية من الموسم الكروي المقبل 2023-2024، بعد أن توصل لاتفاق نهائي مع “العالمي”.