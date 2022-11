رقم قياسي “تاريخي” لرونالدو في كأس العالم!!

سجّل كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا في كأس العالم بعد قيادته البرتغال للفوز على غانا 3-2 سهرة الخميس في مونديال قطر 2022.

أحرز رونالدو (37 عامًا) الهدف الأول من ركلة جزاء بالدقيقة 56، ليقود البرتغال لحصد أول 3 نقاط بالمجموعة الثامنة من المسابقة.

رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم يسجّل في 5 نسخ مختلفة: (2006 – 2010 – 2014 – 2018 – 2022).

وانفرد رونالدو بالرقم القياسي بعد أن تجاوز البرازيلي بيليه، والألمانييين أوفه زيلر وميروسلاف كلورزه، والأرجنتيني ليونيل ميسي.





ميسي تحديدًا كان قد سجّل في المونديال الخامس له في النسخة الحالية (قطر 2022) بعد أن أحرز ضد السعودية في مباراة الافتتاح.

BREAKING: Cristiano Ronaldo just became the first footballer in history to score in 5 World Cups. An astounding achievement. Congrats @Cristiano 👏👏 pic.twitter.com/f29iuKZ9P6

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 24, 2022