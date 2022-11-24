الرياضة

رقم قياسي “تاريخي” لرونالدو في كأس العالم!!

محمد ابو الوفاaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      24 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
رقم قياسي لكريستيانو رونالدو في كأس العالم

سجّل كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا في كأس العالم بعد قيادته البرتغال للفوز على غانا 3-2 سهرة الخميس في مونديال قطر 2022.

 

أحرز رونالدو (37 عامًا) الهدف الأول من ركلة جزاء بالدقيقة 56، ليقود البرتغال لحصد أول 3 نقاط بالمجموعة الثامنة من المسابقة.

 

رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم يسجّل في 5 نسخ مختلفة: (2006 – 2010 – 2014 – 2018 – 2022).

 

وانفرد رونالدو بالرقم القياسي بعد أن تجاوز البرازيلي بيليه، والألمانييين أوفه زيلر وميروسلاف كلورزه، والأرجنتيني ليونيل ميسي.


ميسي تحديدًا كان قد سجّل في المونديال الخامس له في النسخة الحالية (قطر 2022) بعد أن أحرز ضد السعودية في مباراة الافتتاح.

 


شاهد ملخص البرتغال وغانا 3-2

 

m.abo.elwafa

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