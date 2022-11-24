تعليق الدراسة اليوم الخميس في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص

جدة : البلاد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، تعليق الدراسة اليوم الخميس 1444/4/30 في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة حمود الصقيران, أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة لليوم الخميس وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة و رابغ وخليص.

وأبان أنه سيتم تأجيل اختبارات يوم الخميس في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في تعليم جدة, على أن يتم إجراء الاختبارات في يوم الخميس 1444/5/14 من الفصل الدراسي الثاني ضمن اليوم الدراسي, متمنياً السلامة للجميع.