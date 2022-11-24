تجاوزت المسجلة عام 2009.. معدات الأمانة تسحب المياه الراكدة كالمعتاد

جدة : البلاد

تعطلت الحركة المرورية في الشوارع والأنفاق التي تعرضت للغرق في المرات السابقة، فنفس المناطق التي شهدت أضرارا جراء هطول الأمطار الموسمية العام الماضي وما سبقه من أعوام، لا تزال تتعرض للأسوأ رغم الاعتقاد بتفعيل الحلول التي وعدت بها امانة جدة سلفا.

نفس الشوارع والأنفاق تحولت إلى بحيرات بفعل أمطار شهدتها محافظة جدة اليوم فيما ظهرت نفس معدات أمانة جدة لسحب المياه المتراكمة، كما تفعل كل عام، ليتصاعد نفس السؤال عن إمكانية استثمار جهود وعطاءات الدولة المتمثلة بميزانيات ملياريه لإيجاد حلول لتصريف مياه الأمطار، وليتواكب كل هذا مع النهضة الشاملة والرقي المتواصل الذي تشهده كافة مدن وقرى المملكة في إطار رؤية وطموح وجهود ملموسة في كافة المجالات.

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة اليوم، عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة الأضرار بالمركبات، فيما أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة تسجيل حالتي وفاة بسبب الأمطار الغزيرة.

أضرار واستنفار

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الأضرار الذي طال عددا من السيارات التي غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر في الأحياء السكنية.

واستنفرت الأجهزة التنفيذية في المدينة طاقتها للتعامل مع الحالات الطارئة، والفرق الميدانية تعمل على سرعة التخلص من المياه.

#نشرة_الظهيرة | المتحدث الرسمي لأمانة جدة – محمد البقمي: الفرق الميدانية باشرت عددًا من المواقع؛ لمعالجة الآثار المترتبة على ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/EDYLrPv8Yo — قناة السعودية (@saudiatv) November 24, 2022

179 “مليمترًا

وسجّل المركز الوطني للأرصاد أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، في جنوب المحافظة والتي بلغت 179مليمتراً. وأوضح المركز من خلال التقرير الذي أصدره، أن كمية الأمطار التي هطلت اليوم على جدة تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في عام 2009م.

إغلاق أنفاق وطرق

وشهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم أيضا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما دفع الجهات المختصة لإغلاق عدد من الأنفاق، بجانب إغلاق طريق الحرمين من كوبري المنتزهات إلى كوبري الملك عبد الله بالاتجاهين. فيما أعلنت إمارة المنطقة إغلاق طريق (مكة -جدة) السريع بشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للإمارة، لتجنب استخدام أنفاق الأمير ماجد مع فسلطين كاملاً، والملك عبد الله مع الملك فهد باتجاه الشمال، والجامعة في اتجاه الشمال، والملك عبد الله مع طريق المدينة باتجاه الغرب، والملك عبد الله مع المدينة غرباً.

وحثت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والسكان على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية التي تشهدها المملكة.

98 مركزًا إسعافيًا

ورفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جاهزيته القصوى، وذلك تزامناً مع الحالة المطرية الغزيرة التي هطلت على بعض من محافظاتها، تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.

وأكد مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(98) مركزًا إسعافيًا بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية وفرق الاستجابة النوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه تم دعم المراكز الإسعافية بمحافظة جدة بعدد من الفرق الإسعافية من العاصمة المقدسة والطائف بعد هطول أمطار غزيرة من صباح اليوم.

حي الأمير فواز

وسجل حي الأمير فواز سجل أعلى كمية هطول أمطار في محافظة جدة، حيث وصلت إلى 169 ملي، فيما تم أصدار تنبيه متقدم، وتم رفع درجته إلى تحذير، وذلك على السواحل الجنوبية بمنطقة مكة المكرمة. بينما أشارت التوقعات إلى ازدياد غزارة الأمطار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، مع ارتفاع منسوبها في الطائف.

تجاوز سيول 2009

وسجلت منطقة جدة أعلى كمية هطول أمطار اليوم، حيث تجاوزت السيول المسجلة عام 2009. وقال د. خالد صالح الزعاق، باحث فلكي، إن معابر سيول جدة فوق طاقتها اليوم ، ونشر الزعاق لقطات مصورة لحجم السيول التي تشهدها جدة الآن. وتباشر أمانة جدة تنفيذ خطة الأمطار لمعالجة مواقع تجمعات المياه ورفع المخلفات من الطرق.