بات ضمن أفضل 20 منتخبا عالميا.. أخضر التايكوندو يصل الرياض

الرياض- محمد الجليحي

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول للتايكوندو في ساعة متأخرة من مساء أمس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من مدينة جوادالاجارا المكسيكية، عقب المشاركة في بطولة العالم للتايكوندو للكبار التي حققت من خلالها اللاعبة دنيا أبو طالب الميدالية البرونزية بوزن (-49) كجم، وتنافس على الميداليات المتقدمة (122) دولة، ويعد هذا الإنجاز جديدا للرياضة السعودية، حيث تمثل هذه الميدالية الأولى في تاريخ اللعبة على الصعيد العالمي، وسبق للبطلة أن حققت البرونزية الآسيوية الصيف الماضي، وبهذا النقلات دخلت التايكوندو السعودي ضمن قائمة أفضل عشرين دولة على مستوى اللعبة بالعالم، وكان في استقبال البعثة أعضاء الاتحاد السعودي للتايكوندو، وعددٌ من لاعبي ومحبي التايكوندو.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للاتحاد محمد الشهري: الحمد لله على المكتسبات التي تحققت وكان آخرها البرونزية العالمية، وهذا تأكيد على نجاح الاستراتيجية التي يرسمها المسؤولون بالاتحاد بقيادة العميد شداد العمري، ولاشك أن الدعم الذي نجده من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية ساهم في القفزات التي تحققت في جميع الفئات والقادم، بإذن الله أجمل.