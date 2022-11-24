السعودية وسلوفينيا تعززان فرص الاستثمار

الرياض- البلاد

أعربت جمهورية سلوفينيا عن تطلعها لزيادة وتطوير التعاون مع المملكة والعمل معها بشكل وثيق على كافة الأصعدة حيث تعدها مفتاحاً لنجاح شراكتها بالمنطقة خاصة في ظل ما توفره رؤية المملكة 2030 من فرص للشراكة بين البلدين.

أكد ذلك وزير الدولة نائب وزير خارجية سلوفينيا خلال لقائه بمقر اتحاد الغرف السعودية مع أصحاب الأعمال السعوديين على رأس وفد يضم 50 من الشركات السلوفانية تمثل عدد من القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن بلاده تحقق تقدمًا كبيرًا كعضو في الاتحاد الأوروبي، ولديها قطاعات اقتصادية قوية وشركات تتطلع بقوة لإقامة شراكات تجارية واستثمارية مع قطاع الأعمال السعودي، فضلاً عن الجهود المشتركة لتوقيع اتفاقية تعاون مع المملكة تغطي المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية.

من جهته أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري أن حكومة المملكة مهتمة بتفعيل التعاون الثنائي مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام ودول وسط وشرق أوروبا بشكل خاص ومن بينها جمهورية سلوفينيا.

ولفت الحيدري إلى تواضع حجم العلاقات التجارية بين المملكة سلوفينيا رغم الإمكانيات الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية واعدة للتعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والزراعة والسياحة والبنية التحتية والصناعات الدوائية والكيماوية.

وشهد اللقاء تقديم عروض حول بيئة الاستثمار بالمملكة ورؤية المملكة 2030، والفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية سلوفينيا .