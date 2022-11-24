اتحاد الرياضة للجميع يدعو عشاق الجولف للتسجيل في تحدي Tough Mudder بنادي ديراب الريفي للجولف

متابعة- حمودالزهراني

دعا الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عشاق رياضة التحدي والإثارة إلى التسجيل في تحدي سباق العقبات- (Tough Mudder)، الذي ينظمه الاتحاد تحت شعار “مسار العقبات” في نادي ديراب الريفي للجولف بالرياض، الذي سيكون على موعد مع الحدث يوم غد الجمعة 25 نوفمبر.

ويعد تحدي (Tough Mudder) فعالية مفعمة بالنشاط الرياضي وتستهدف مختلف الفئات والأعمار، وتقوم على أساس العمل الجماعي وروح التحدي، بهدف تعزيز اللياقة البدنية، واختبار قدرات المشاركين البدنية والذهنية وقوة تحملهم في تخطي مختلف أنواع الحواجز، بحيث يتطلب التحدي من المشارك الجري والتسلق والزحف فوق العقبات المختلفة، بما يمكنه من تحدي نفسه وتخطي مخاوف الماء والمرتفعات، والتغلب على التحديات، مع تطوير مهارات العمل الجماعي بشكل أفضل.

ويستهدف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من خلال تنظيمه هذه الفعالية العمل على رفع مستويات المشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية في المملكة، انطلاقاً من استراتيجيته القائمة على تنظيم الفعاليات والأنشطة لتعزيز الوعي بأهمية الرياضة، وتوفير الفرص للمشاركين باختبار قدراتهم البدنية والذهنية والتواصل مع المشاركين الآخرين، مما يضفي نوعاً من الإثارة والتشويق على التحدي.

والى جانب اهتمام الاتحاد برفع مستويات النشاط البدني في المملكة وتوفير الأحداث والفعاليات ذات المستوى العالي، جاء إطلاق تحدي مسار العقبات “Tough Mudder”، متماشياً مع مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبرنامج جودة الحياة، وتمكين المواطنين والمقيمين من ممارسة الأنشطة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة البدنية في المملكة.

ويتيح تحدي مسار العقبات المجال أمام المشاركين البالغين لخوض سباق بمسافة 5 أو 10 كيلومترات مع أكثر من 21 عقبة مختلفة لاجتيازها، ويمنح صغار السن الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا الفرصة للمشاركة في” mini tough Mudder”، والذي يعد نسخة مصغرة وأقل إجهاداً، لخوض سباق تقدر مسافته بـ 1.5 كيلومتر مع أكثر من ثمان عقبات مختلفة وممتعة.

ويعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على تسهيل خطوات التسجيل الإلكتروني للراغبين بالمشاركة من خلال رابط التسجيل: https://sfa.sa/toughmudderr الذي يتضمن كافة المعلومات والإجراءات والإرشادات التي تخص المسابقة، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات الراغبين بالمشاركة، وتشمل مواعيد بدء المسابقة وأنواع العقبات والتحديات وأشكالها والمسافات المقررة.

وتتطلب عملية التسجيل الإلكتروني العمل على إنشاء حساب على منصة Premier Online واتباع تعليمات التسجيل، حيث يصبح بإمكان حامل التذكرة بعد ذلك المشاركة في الفئة التي تم اختيارها والوصول الى منطقة احتفالات المصاحبة للفعالية والتمتع بممارسة الأنشطة وتناول الطعام والمشروبات والتقاط الصور الاحترافية، مع الحصول على المنتجات الرياضية المناسبة للفعالية.

كما سيكون حامل التذكرة الكلاسيكية لفئة مسافة 10 كم مؤهلاً للحصول على ميدالية إذا ما حقق المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة حسب الفئة التي يشارك فيها. كما يمكن لعائلة المشارك وأصدقائه الفرصة لحضور الفعالية للمشاهدة والتشجيع بما يضفي نوع من المتعة في نفوس المشاركين والمشجعين والاحتفال عند خط النهاية.