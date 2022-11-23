كلمة سمو ولي العهد للمنتخب السعودي

نبارك لوطننا و مليكنا وولي عهدنا انتصارنا على منتخب الأرجنتين المرشح لبطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ و كلنا فخر و امتنان لله سبحانه و تعالى.
و قد سألني ابني في المرحلة المتوسطة المتحمس بكرة القدم بعد حديث ولي العهد المميز للاعبين للمنتخب السعودي ؛
” فقط خلكم مرتاحين و استمتعوا في البطولة .. ايلي تبغاه منكم تلعبون لعبكم المريح .. ما أبغى أحد يكون تحت ضغط نفسي يمكن يأثر على أدائكم الطبيعي” كلمات من ذهب لم يستوعبها ابني كيف و هو ابن الرابعة عشر حاولت أشرح له سيكولوجية هذا الخطاب الجوهري و أن هدفه التحفيز و في قرارة نفسي أنه سيكون علم النفس العكسي بأنهم سيرتاحوا نفسيا و لكنهم سيبدعون و يلعبون دورا يفوق كل التوقعات .
و بعد النتيجة التي بهرت العالم لمستوى منتخبنا إستوعب ولدي عبقرية خطاب سمو ولي العهد . الفوز التاريخي بأن يكون المنتخب السعودي المنتخب الآسيوي الوحيد الذي يسجل أكثر من هدف في مرمى الأرجنتين و الذي لم يخسر في ٣٧ مباراة.
لقد رجع بي الزمن إلى ١٩٨٩م عندما اصطحبني والدي إلى كأس العالم للشباب و انا في المرحلة المدرسية في إستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة . و أذكر تماما الأهازيج و بالتحديد مباراة أمريكا و نيجيريا حيث فازت نيجيريا بالمركز الثاني و البرتغال المركز الاول و حازت الولايات المتحدة الامريكية على جائزة اللعب النظيف.
تعلمت من والدي من الصغر أهمية لغة الرياضة في صنع الدبلوماسية الرياضية . فقد كانت تستضيف المملكة العديد من أبطال العالم الذين لبوا الدعوة لبلاد الحرمين أمثال بطل العالم محمد علي كلاي و بطل العالم للكريكت عمران خان و بطل العالم للاسكواش جهانكير خان و الذي تشرفت و تعلمت من مقابلتهم أهمية الرياضي في التأثير الايجابي على شعوب العالم .
و من خلال عملي في المجال الرياضي في المملكة على مدى عشرون عاما ، وجدت خطاب ولي العهد نبراسا في التفكير الايجابي للاداء الرياضي التنافسي و كنت أستعين به في تحفيز فريق جدة يونايتد في بطولة دورة الالعاب السعودية و الذي فاز بها نادي جدة يونايتد للسلة للسيدات بالمركز الأول برعاية جامعة الأعمال و التكنولوجيا بدون أي خسائر على أندية الرياض و الشعلة و النصر و نصف النهائي مع الإتحاد و النهائي مع الوحدة. تعلمت أهمية التأهيل النفسي للفرق الرياضية و تأثيرها على الإنجاز من خلال تجارب مختلفة منها رحلة نساء افرست بقيادة الاميرة ريما بنت بندر حيث أول ما قال لنا الشربا بان القوة الذهنية تساهم ب٦٠٪ من الوصل الهدف مقارنة بالقوة البدنية. و قد ساعدني ذلك شخصيا في الوصول الى القمة.
نستطيع القول بأن المنتخب السعودي صنع تاريخا مشرفا بتغلبه على منتخب الأرجنتين بما يحمله من ميسي الاسطورة و لقن درسا المتوقعين بأن نسبة فوز المنتخب ٥، % .كان يوما حزينا لميسي كما ذكر في حسابه لم يسجل فيه الارجنتين اي هدف في مرمى الأخضر الا بضربة جزاء . و فاز حارس منتخبنا بجائزة أفضل لاعب في المباراة. كما نسال الله العافية للاعب المنتخب ياسر الشهراني و سلمان الفرج .
لقد انتصر المنتخب السعودي اليوم بدعم من أعلى المستويات مقام سيدي خادم الحرميين الشريفين و تحفيز ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان و بايجابية و إصرار وزير الرياضة سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل و جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ ياسر المسهل و همة لاعبي المنتخب السعودي و مدربه و طاقمه أجمع، و جمهور المنتخب الحاضر كأكبر مسيرة في كأس العالم و دعوات الشعب السعودي الكريم و من على أرض هذا الوطن الغالي و محبين المملكة العربية السعودية في كل بقاع العالم.
لينه خالد ال معينا
رئيس مجلس ادارة جدة يونايتد