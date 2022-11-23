كلمة سمو ولي العهد للمنتخب السعودي

نبارك لوطننا و مليكنا وولي عهدنا انتصارنا على منتخب الأرجنتين المرشح لبطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ و كلنا فخر و امتنان لله سبحانه و تعالى.

و قد سألني ابني في المرحلة المتوسطة المتحمس بكرة القدم بعد حديث ولي العهد المميز للاعبين للمنتخب السعودي ؛

” فقط خلكم مرتاحين و استمتعوا في البطولة .. ايلي تبغاه منكم تلعبون لعبكم المريح .. ما أبغى أحد يكون تحت ضغط نفسي يمكن يأثر على أدائكم الطبيعي” كلمات من ذهب لم يستوعبها ابني كيف و هو ابن الرابعة عشر حاولت أشرح له سيكولوجية هذا الخطاب الجوهري و أن هدفه التحفيز و في قرارة نفسي أنه سيكون علم النفس العكسي بأنهم سيرتاحوا نفسيا و لكنهم سيبدعون و يلعبون دورا يفوق كل التوقعات .

و بعد النتيجة التي بهرت العالم لمستوى منتخبنا إستوعب ولدي عبقرية خطاب سمو ولي العهد . الفوز التاريخي بأن يكون المنتخب السعودي المنتخب الآسيوي الوحيد الذي يسجل أكثر من هدف في مرمى الأرجنتين و الذي لم يخسر في ٣٧ مباراة.

لقد رجع بي الزمن إلى ١٩٨٩م عندما اصطحبني والدي إلى كأس العالم للشباب و انا في المرحلة المدرسية في إستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة . و أذكر تماما الأهازيج و بالتحديد مباراة أمريكا و نيجيريا حيث فازت نيجيريا بالمركز الثاني و البرتغال المركز الاول و حازت الولايات المتحدة الامريكية على جائزة اللعب النظيف.

تعلمت من والدي من الصغر أهمية لغة الرياضة في صنع الدبلوماسية الرياضية . فقد كانت تستضيف المملكة العديد من أبطال العالم الذين لبوا الدعوة لبلاد الحرمين أمثال بطل العالم محمد علي كلاي و بطل العالم للكريكت عمران خان و بطل العالم للاسكواش جهانكير خان و الذي تشرفت و تعلمت من مقابلتهم أهمية الرياضي في التأثير الايجابي على شعوب العالم .

و من خلال عملي في المجال الرياضي في المملكة على مدى عشرون عاما ، وجدت خطاب ولي العهد نبراسا في التفكير الايجابي للاداء الرياضي التنافسي و كنت أستعين به في تحفيز فريق جدة يونايتد في بطولة دورة الالعاب السعودية و الذي فاز بها نادي جدة يونايتد للسلة للسيدات بالمركز الأول برعاية جامعة الأعمال و التكنولوجيا بدون أي خسائر على أندية الرياض و الشعلة و النصر و نصف النهائي مع الإتحاد و النهائي مع الوحدة. تعلمت أهمية التأهيل النفسي للفرق الرياضية و تأثيرها على الإنجاز من خلال تجارب مختلفة منها رحلة نساء افرست بقيادة الاميرة ريما بنت بندر حيث أول ما قال لنا الشربا بان القوة الذهنية تساهم ب٦٠٪؜ من الوصل الهدف مقارنة بالقوة البدنية. و قد ساعدني ذلك شخصيا في الوصول الى القمة.

نستطيع القول بأن المنتخب السعودي صنع تاريخا مشرفا بتغلبه على منتخب الأرجنتين بما يحمله من ميسي الاسطورة و لقن درسا المتوقعين بأن نسبة فوز المنتخب ٥، % .كان يوما حزينا لميسي كما ذكر في حسابه لم يسجل فيه الارجنتين اي هدف في مرمى الأخضر الا بضربة جزاء . و فاز حارس منتخبنا بجائزة أفضل لاعب في المباراة. كما نسال الله العافية للاعب المنتخب ياسر الشهراني و سلمان الفرج .

لقد انتصر المنتخب السعودي اليوم بدعم من أعلى المستويات مقام سيدي خادم الحرميين الشريفين و تحفيز ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان و بايجابية و إصرار وزير الرياضة سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل و جهود رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستاذ ياسر المسهل و همة لاعبي المنتخب السعودي و مدربه و طاقمه أجمع، و جمهور المنتخب الحاضر كأكبر مسيرة في كأس العالم و دعوات الشعب السعودي الكريم و من على أرض هذا الوطن الغالي و محبين المملكة العربية السعودية في كل بقاع العالم.

لينه خالد ال معينا

رئيس مجلس ادارة جدة يونايتد