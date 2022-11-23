1750 ريالاً سعر القمح المحلي للموسم القادم

الرياض – البلاد

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي القادم (2023م)، بـ (1750) ريالاً للطن.

وأوضحت المؤسسة، أن شراء القمح المحلي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تضمنت قيام “المؤسسة” بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة، مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

وانتهى خلال نوفمبر الحالي موسم شراء القمح المحلي لهذا العام، وذلك بتوريد صافي كمية 538.436 ألف طن، بانخفاض 6.5% عن الموسم الماضي.

وبحسب المؤسسة العامة للحبوب ، بلغت قيمة القمح المورد للموسم المنتهي للعام الحالي نحو 934 مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم الماضي، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1700 ريال للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.

وأوضح محافظ المؤسسة أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أنه تم صرف كافة مستحقات المزارعين، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الموسم يوم 27 أكتوبر 2022، نتيجة للأتمتة الكاملة للإجراءات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي”.

ووفقاً لبيانات منصة “محصولي”، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم المنتهي (1764) مزارعًا من إجمالي (2945) مزارعًا مسجل بالمنصة أي بنسبة 60% ، فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (1664) مزارعًا، وعدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (100) مزارع قاموا بالتوريد.

وجاءت منطقة تبوك في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية (157,746) طنًا، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (135,813) طنًا، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (107,972) طنًا، ثم منطقة حائل بصافي كمية (61,597) طنًا، فالخرج بصافي كمية (41,041) طنًا، ووادي الدواسر بصافي كمية (20,022) طنًا، والرياض بصافي كمية (12,904) أطنان، وأخيرًا الأحساء بصافي كمية (1,341) طنًا.