شاهد.. أهداف مباراة ألمانيا واليابان (2-1) في كأس العالم 2022

تغلب منتخب اليابان على نظيره الألماني بهدفين لواحد اليوم الأربعاء في افتتاحية مبارياتهما بنهائيات كأس العالم قطر 2022.

أقيمت المباراة بين المنتخبين في ملعب “خليفة الدولي” بحضور جماهيري قارب 45 ألف مشجع، وبصافرة السلفادوري إيفان بارتون.

سجّلت ألمانيا أولًا عبر إلكاي غوندوغان من علامة الجزاء بالدقيقة 33، وألغت تقنية “VAR” هدفًا لمواطنه كاي هافرتز بالدقيقة 45.

وفي أواخر الشوط الثاني أنهى منتخب اليابان المباراة بهدفين متتاليين عن طريق ريتسو دوان بالدقيقة (75) وتاكوما أسانو (83).

وخسرت الماكينات الألمانية المباراة الافتتاحية الثانية تواليًا في كأس العالم، بعد أن انهزمت في افتتاح روسيا 2018 أمام المكسيك 0-1.

وتذيلت ألمانيا المجموعة الخامسة من كأس العالم بلا نقاط، فيما تصدرت اليابان المشهد، في المجموعة التي تضم أيضَا إسبانيا وكوستاريكا.

شاهد أهداف ألمانيا واليابان 2-1 في كأس العالم 2022