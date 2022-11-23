رجال وسيدات الأعمال يتفاعلون مع انتصار الأخضر في مونديال قطر 2022

عبدالرحمن الداخل: فوز المنتخب عزز من تواجد الهوية السعودية في المحافل العالمية

جدة- البلاد

تلقى مشاركة منتخبنا السعودي في كأس العالم 200 بقطر تفاعلا كبيرا من كل أطياف المجتمع السعودي؛ فقد ثمن عدد من رجال وسيدات الأعمال الانتصار التاريخي الذي حققه الأخضر السعودي على المنتخب الأرجنتيني.

وقد أعرب رجل الأعمال عبدالرحمن الداخل رئيس مجلس إدارة شركة الإنمائية العقارية عن سعادته الكبيرة بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين لهدف واحد. مبينًا أن هذا الفوز يعزز من تواجد وترسيخ الهوية السعودية في المحافل العالمية.

وأشار إلى أن الرياضة عامة وكرة القدم تعيش ازدهارًا كبيرًا في المملكة بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وأنه على المستوى الشخصي متابع ومحب لكرة القدم، وكان سعيدا بما تحقق من منافسة وروح رياضية في بطولة بحجم المونديال.

وأشاد الداخل بالجهود الكبيرة والدعم الذي قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم للمنتخب الوطني، والتفاني الملحوظ من قبل الجهاز الفني للمنتخب السعودي واللاعبين والإداريين، والتزام أعضاء البعثة السعودية في كأس العالم المتواجدة في دولة قطر الشقيقة، وذلك بالتزامهم بالإجراءات والتعليمات لتمثيل المنتخب السعودي أحسن تمثيل وبصورة مشرفة.

وأضاف، أن الأحداث الرياضية الضخمة مثل مباريات كأس العالم قطر 2022، تحمل في ثناياها النزعة الوطنية للدول المشاركة فيها، ومن بينها المملكة العربية السعودية. ولطالما ضجَّت البطولات الدولية والقارية بتصاعد المشاعر القومية لدى المشجعين وتجسيدها بالأعلام والأناشيد الوطنية والهتافات والأزياء والوجوه المصبوغة.

ولفت أن تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم وسط كبريات المنتخبات العالمية يُعد علامة بارزة للرياضة السعودية، تسجل تاريخاً من المجد، وذلك بفضل الرعاية الكريمة من المسؤولين عن الرياضة في المملكة، وتمنى للمنتخب السعودي التوفيق في هذا المحفل العالمي.

وأشاد الداخل بجهود وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم في حشد الجماهير لتشجيع المنتخب السعودي بوضع الخطط التي تسهم في إراحة الجماهير وجعلهم أكثر إقبالاً على حضور مباريات المنتخب السعودي في كأس العام 2022 بقطر.

د. ناجيا موسى: انتصار الأخضر لكل العرب

من ناحيتها، احتفلت سيدة الأعمال د. ناجيا موسى بانطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بتوفير شاشات لعرض مباريات الأخضر السعودي وباقي المنتخبات العربية في البطولة،.

وقالت د. ناجيا موسى إن ما دفعها للقيام بهذه المبادرة هو أن نعيش نحن وزبائن المركز ومنسوبوه أجواء رياضية مثيرة.

وأردفت: إن مشاهدة مباريات المنتخب السعودي والمنتخبات العربية تخرجنا من جو العمل لفترة حتى لو كانت قصيرة، كما أنني أتابع كرة القدم، وأشجع المنتخب السعودي وأتمنى له الفوز في كل المباريات المقبلة.

ووجهت شكرها وتهنئتها للقيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ولوزير الرياضة وللمنتخب السعودي على أدائه البطولي أمام الأرجنتين. وتابعت: هذا الفوز ليس للسعودية فقط بل لكل العالم العربي.

وأضافت: إنني أتطلع إلى مشاركة ناجحة وموفقة للمنتخب السعودي تعكس الصورة المشرفة التي وصلتها إليها كرة القدم السعودية على المستويين القاري والعالمي.