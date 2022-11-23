الرياض ـ البلاد

اتفق نادي الإبل وهيئة التراث على رفع مستوى توطين المنتجات الحرفية الخاصة بالإبل عبر تطوير المحتوى وتأهيل الكوادر البشرية وتسويقها من قبل نادي الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، من خلال مذكرة تفاهم وقعها عن النادي مديره التنفيذي المهندس بندر القحطاني، ومن الهيئة رئيسها التنفيذي الدكتور جاسر الحربش تشمل التعاون في مجالات تخدم موروث الإبل وتبادل الخبرات.

وجاءت الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ التعاون بين القطاعات الحكومية وتحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية وتفعيلاً لسبل هذه المبادئ من أجل بناء المجتمعات وتحسين جودة الحياة الذي يُعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ورغبةً من النادي والهيئة في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما وتبادل المعرفة والمعلومات والاستفادة من الخبرات والإمكانات ولخدمة المجتمع وترجمة تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وتنوّع التفاهم ليشمل التعاون في تبادل الخبرات العالمية والوكالات التراثية والمشاركات الدولية وإقامة وتنظيم الفعاليات ذات الارتباط بثقافة الإبل والتفاهم بين الطرفين بمشاركة الروزنامة الخاصة بتقويم الفعاليات.

ويتعاون الطرفان على تعزيز الأبحاث العلمية والأكاديمية وتنمية المواهب المتخصصة في التراث الثقافي، وخصوصاً فيما يخص الإبل، وبحث إمكانية تقديم برامج توعوية لدى الجمهور من خلال النشر فيما يخص التراث الثقافي، وإقامة المعارض الفنية عن تراث الإبل، وتاريخها، إلى جانب بحث إمكانية مشاركة الطرفان في ورش العمل والحلقات العلمية ذات الارتباط بقطاع الإبل.

وشمل التعاون مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة باستئناس الجمل وانتشار أشكالها في الفنون الصخرية، وقيام هيئة التراث بتقديم الدعم اللوجستي والمتمثل في (مصادقة المحتوى التراثي للفعاليات – الدعم بقوائم للحرفيين المشتهرين في المنطقة بالصناعات اليدوية- الدعم بترشيح متحدثين مختصين في مجالات التراث – الدعم من خلال فرع منطقة الرياض بالإشراف العام للفعاليات).

ويتفاهم الطرفان حول تمكين مشاركة الحرفيين في جميع فعاليات وأنشطة وبرامج نادي الإبل لضمان استمرارهم وتوريث مهارتهم للأجيال القادمة وتحديداً بمهرجان الملك عبد العزيز وإمكانية توفير مقر لبيت حرفي متخصص بالمستلزمات الحرفية الخاصة بالإبل، والعمل على ترخيص الحرفيين المشاركين في المهرجانات الخاصة بنادي الإبل، والترويج للحرف اليدوية من خلال المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الخاصة من قبل نادي الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز.