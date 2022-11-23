تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسنغافورة

سنغافورة- واس

رأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الجانب السعودي المكون من عددٍ من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية السعودية في أعمال اجتماع الدورة الثانية للجنة السعودية السنغافورية المشتركة والمنعقدة بجمهورية سنغافورة ، وجرى بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وبحث سُبل تطوير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع، التباحث حيال عدد من الموضوعات والمبادرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطاقة والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والاستثمار والمالية، والسياحة والثقافة.

وشارك المهندس الجاسر في جلسة حوارية لاتحاد الغرف التجارية بحضور عدد من ممثلي القطاع الخاص في البلدين، أكد خلالها على أهمية دور القطاع الخاص بصفته ممكن رئيسي لتنمية الاقتصاد والتجارة البينية، مشيراً إلى عدد من قصص النجاح وذلك من خلال تواجد عدد من الشركات السعودية والسنغافورية في البلدين.

وعقب اختتام الجلسة الافتتاحية للجنة، قام وزير النقل والخدمات اللوجستية والوفد المرافق، بزيارة مطار شانغي الدولي وكذلك ميناء تووس، للاطلاع على التجربة السنغافورية في إدارة المطار والميناء والتقنيات الحديثة المستخدمة لهذا الغرض، وشملت الزيارات أيضاً، زيارة مركز أبحاث واختبارات المركبات ذاتية القيادة بجامعة نان يانغ للتقنية.

كما التقى الجاسر بوزير النقل السنغافوري على هامش أعمال اللجنة، وجرى توقيع مذكرتي تفاهم في مجال النقل الجوي ومجال مستقبل أساليب النقل الحديثة ، كما التقى بالوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية، وكذلك وزير الاستدامة والبيئة.