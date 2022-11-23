أحمد بن خنين يواصل تحضيراته للمشاركة في كأس العالم للسيارات السياحية على حلبة كورنيش جدة

أول سائق سعودي يتنافس في السلسلة العالمية

الرياض- هاني البشر – خالد بن مرضاح

يواصل السائق السعودي أحمد بن خنين تحضيراته قبيل مشاركته في منافسات الجولة الختامية لموسم 2022 لكأس العالم للسيارات السياحية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وتستضيفها حلبة كورنيش جدة يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، التي تقام برعاية استراتيجية من إذاعة “ألف ألف”، وإذاعة “مكس إف إم”.

وسيصبح أحمد بن خنين هو السائق رقم 91 الذي يخوض السباق في كأس العالم للسيارات السياحية، وسيحمل معه الخبرات التي اكتسبها طوال مسيرته في المنافسات على المستويين الدولي والإقليمي، وسيشارك صاحب الـ33 عاماً في سباق كأس العالم للسيارات السياحية في حلبة كورنيش جدة بناء على بطاقة دعوة، وسيقود سيارة أودي آر إس 3، مع فريق كومتويو ريسنغ.

وبعد فوزه بلقب جي تي أكاديمي الشرق الأوسط في العام 2014، أصبح بن خنين سائقاً لنيسمو، وشارك في فعاليات مختارة لسباقات التحمّل، مثل دبي 24 ساعة، وحقق العديد من النتائج البارزة. وبعد ارتقائه لمنصة التتويج في بطولة البحرين 2000 سي سي عامي 2018 و2019، انتقل بن خنين بطولة جاكوار آي بيس محرزاً المركز الثالث في موسم 2018-2019.

وقال بن خنين: “أحببت فئة السيارات السياحية منذ فترة طويلة وكنت أشاهدها من جميع أنحاء العالم، ويشكل استضافة كأس العالم للسيارات السياحية الآن في بلدي، فرصة رائعة لأكون جزءاً من هذه السلسلة العالمية. وأتوقع أن يكون السباق قوياً وأنا متحمس جداً لهذه المشاركة، لا سيما وأن بطولات السيارات السياحية دائماً ما تحظى بمنافسات قوية على الحلبة، والتي يتخللها العديد من التجاوزات الملحمية بين السائقين على الحلبة”.

وأضاف بن خنين: “كنا دائمًا نتسابق بين الجدران الخرسانية في جاكوار آي بيس، وفي حلبات أكثر ضيقاً في الواقع، لذلك أتطلع إلى هذا التحدي حيث يبدو مسار حلبة كورنيش جدة رائعاً للغاية ويواكب مكانتها كأسرع حلبة شوارع في العالم “.

وسيتنافس بن خنين مع باقي السائقين في الجولة الختامية لكأس العالم للسيارات السياحية على المسار المختصر والجديد كليًا في حلبة كورنيش جدة، والذي يبلغ طوله 3.450 كيلومتر على ضفاف البحر الأحمر، وعليه، سيحاول بن خنين الاستفادة من تجربته السابقة في السباق ضمن جاكوار آي بيس.

وتعليقاً على أهدافه من المشاركة في سباق كأس العالم للسيارات السياحية في المملكة العربية السعودية، قال بن خنين: “أريد أن أنهي السباق على أعلى مستوى ممكن، أدرك أن المنافسة ستكون صعبة للغاية و سأبذل قصارى جهدي لكي أكون ضمن أحد المراكز الثلاثة الأولى”.

وسيختبر بن خنين سيارته أودي آر إس 3 لأول مرة في حصة التجارب الحرة مساء الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تبدأ الحصة التأهيلية من الساعة 18:30 يوم السبت 26 نوفمبر، على أن يبدأ السباق الأول في الساعة 19:45 يوم الأحد 27 نوفمبر ولمدة 30 دقيقة + لفة واحدة، فيما سينطلق السباق الثاني الساعة 22:15 يوم الأحد ولمدة 25 دقيقة + لفة واحدة.

ومن المقرر أن تحدد جولة جدة الفائزين بلقب كأس العالم للسيارات السياحية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في فئتي السائقين والفرق.

وإلى جانب الإثارة والحماس على مسار حلبة السباق، ستشهد عطلة نهاية الأسبوع تجربة ممتعة مع نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، برعاية بترومين. ويعد النادي أحد أكثر الأندية تميزاً في المملكة العربية السعودية، فمن سباقات الفورمولا 1 إلى كأس العالم للسيارات السياحية، يعد نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، جزءًا لا يتجزأ من برنامج سباقات الدعم لجميع أنشطة رياضة المحركات في حلبة كورنيش جدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى أعضاء SPORTSCCA بحق الوصول الحصري لاختبار كيفية عرض سياراتهم على حلبة سباق عالمية المستوى، حيث يمكن لأعضاء الناديين مشاركة شغفهم برياضة السيارات والاستمتاع بتجارب القيادة مرة واحدة في العمر على المسار الصحيح في بعض أكثر السيارات روعة في العالم.