الأخضر السعودي يكتب التاريخ ويقهر الأرجنتين في ” لوسيل”

جدة- محمود العوضي
في ملحمة كروية تاريخية، سطر أبطال منتخبنا السعودي بمداد من الذهب انتصارًا سيظل عالقا لفترة طويلة في ذاكرة السعوديين والعرب ومتابعي الساحرة المستديرة ومونديال قطر 2022.
⚽️🇸🇦 صالح الشهري يعدل النتيجة لمصلحة المنتخب السعودي بتسديدة يسارية قوية
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#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mTfQ48R7ds
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
الأخضر السعودي قدم مباراة ولا أروع وفاز بهدفين من توقيع صالح الشهري في الدقيقة 48 وسالم الدوسري في الدقيقة 53 من الشوط الثاني مقابل هدف ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 10 من بداية الشوط الأول.
هدف ثاني للتاريخ يسجله المنتخب السعودي بتسديدة قوية لقائده سالم الدوسري المنتخب السعودي يبدع ويقدم بداية شوط نارية.#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BIhGnLMkVf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
ميسي يفتتح التسجيل للأرجنتين من ركلة جزاء
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🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DTa73Ym2N5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022
المنتخب السعودي حظي بمؤازرة جماهيرية ضخمة من عشاق الأخضر ومن الجماهير العربية التي ملأت مدرجات ملعب لوسيل الفخم، ولم تكل ولا تمل طوال شوطي المباراة وظلت تشجع اللاعبين بحرارة.
*تألق العويس
الحارس العملاق محمد العويس قدم واحدة من أروع لقاءاته طوال مسيرته مع المنتخب فكان نعم الحارس الأمين على عرين الصقور الخضراء وتوج مجهوده بالحصول بجدارة على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
*دفاع الأخضر يصطاد التانغو
نجح أبطال الأخضر السعودي في إبطال سحر نجوم منتخب الأرجنتين، فعلى الرغم من أن الشوط الأول انتهى بتقدم الأرجنتين 1-0، لكن المنتخب السعودي نجح في الحد من خطورتهم.
قد نشرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات صورة من الطريقة التي دافع بها المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني، التي أظهرت الاعتماد على الدفاع المتقدم.
قد ونشرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات صورة من الطريقة التي دافع بها المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني، التي أظهرت الاعتماد على الدفاع المتقدم.
وقد نجحت هذه الطريقة باقتدار، حيث سجل منتخب الأرجنتين 3 أهداف، لكنها أُلغيت جميعا بداعي التسلل الذي أجاد “الأخضر” تطبيقه.
واستغل المنتخب السعودي هذه الحالة مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل هدفين متتاليين، وذلك عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري.