الأخضر السعودي يكتب التاريخ ويقهر الأرجنتين في ” لوسيل”

جدة- محمود العوضي

في ملحمة كروية تاريخية، سطر أبطال منتخبنا السعودي بمداد من الذهب انتصارًا سيظل عالقا لفترة طويلة في ذاكرة السعوديين والعرب ومتابعي الساحرة المستديرة ومونديال قطر 2022.

الأخضر السعودي قدم مباراة ولا أروع وفاز بهدفين من توقيع صالح الشهري في الدقيقة 48 وسالم الدوسري في الدقيقة 53 من الشوط الثاني مقابل هدف ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 10 من بداية الشوط الأول.

المنتخب السعودي حظي بمؤازرة جماهيرية ضخمة من عشاق الأخضر ومن الجماهير العربية التي ملأت مدرجات ملعب لوسيل الفخم، ولم تكل ولا تمل طوال شوطي المباراة وظلت تشجع اللاعبين بحرارة.

*تألق العويس

الحارس العملاق محمد العويس قدم واحدة من أروع لقاءاته طوال مسيرته مع المنتخب فكان نعم الحارس الأمين على عرين الصقور الخضراء وتوج مجهوده بالحصول بجدارة على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

*دفاع الأخضر يصطاد التانغو

نجح أبطال الأخضر السعودي في إبطال سحر نجوم منتخب الأرجنتين، فعلى الرغم من أن الشوط الأول انتهى بتقدم الأرجنتين 1-0، لكن المنتخب السعودي نجح في الحد من خطورتهم.

قد نشرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات صورة من الطريقة التي دافع بها المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني، التي أظهرت الاعتماد على الدفاع المتقدم.

قد ونشرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات صورة من الطريقة التي دافع بها المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني، التي أظهرت الاعتماد على الدفاع المتقدم.

وقد نجحت هذه الطريقة باقتدار، حيث سجل منتخب الأرجنتين 3 أهداف، لكنها أُلغيت جميعا بداعي التسلل الذي أجاد “الأخضر” تطبيقه.

واستغل المنتخب السعودي هذه الحالة مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل هدفين متتاليين، وذلك عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري.