محمد العويس يحصد لقب “رجل المباراة” أمام الأرجنتين

حصد حارس مرمى المنتخب السعودي محمد العويس جائزة أفضل لاعب في مباراة الأخضر والأرجنتين التي أقيمت اليوم الثلاثاء وانتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف، ذلك بعد تألقه في التصدي للعديد من الفرص المحققة من نجوم الأرجنتين.

وجاء الهدف الوحيد في مرمى العويس من ركلة جزاء سجلها النجم ليونيل ميسي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني، اختلف الحال بشكل واضح، حيث فرض المنتخب السعودي حضوره بقوة وصدم منافسه الأرجنتيني بهدفي الشهري والدوسري ثم نجح بعدها في الصمود والتعامل ببراعة مع شراسة الهجوم الأرجنتيني لينهي الأخضر المباراة بفوز تاريخي له أمام الأرجنتين.

وقدم المنتخب الوطني ملحمة تاريخية وسط حضور 88 ألف مشجع في استاد لوسيل، الذي يستضيف نهائي المونديال، وحقق المنتخب انتصارا تاريخيا حيث إنه الأول له على الأرجنتين وذلك في أول مواجهة بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم.