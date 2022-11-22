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كورنيش الوجه لوحة جمالية

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1444 هـ      22 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الوجه ـ البلاد

يشكِّل كورنيش محافظة الوجه الجنوبي، متنفسًا مهمًّا لأهالي المحافظة وزائريها والمقيمين فيها، وبات زواره على موعد مع الجمال الذي صنعته بلدية الوجه، بطابع أثري مستوحى من التراث العريق الذي تُعرف به محافظة الوجه وتشتهر به.

ويتربع الكورنيش على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، وجرى تزيينه بأعمدة الإنارة الأثرية، وكراسي كسر الرخام مع الخشب ليُعطي طابع الحياة القديمة في الوجه، حيث وظفت بلديه محافظه الوجه بالآونه الاخيرة الموارد الطبيعية المتوافرة ببيئة المحافظة، ليكون الكورنيش بصورته العصرية الخلابة هدية بلدية الوجه إلى سكان المحافظة.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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