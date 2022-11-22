كورنيش الوجه لوحة جمالية

الوجه ـ البلاد

يشكِّل كورنيش محافظة الوجه الجنوبي، متنفسًا مهمًّا لأهالي المحافظة وزائريها والمقيمين فيها، وبات زواره على موعد مع الجمال الذي صنعته بلدية الوجه، بطابع أثري مستوحى من التراث العريق الذي تُعرف به محافظة الوجه وتشتهر به.

ويتربع الكورنيش على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، وجرى تزيينه بأعمدة الإنارة الأثرية، وكراسي كسر الرخام مع الخشب ليُعطي طابع الحياة القديمة في الوجه، حيث وظفت بلديه محافظه الوجه بالآونه الاخيرة الموارد الطبيعية المتوافرة ببيئة المحافظة، ليكون الكورنيش بصورته العصرية الخلابة هدية بلدية الوجه إلى سكان المحافظة.