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المملكة تدين استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين في اليمن

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1444 هـ      22 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في اليمن الشقيق، وهو ما يؤكد نهجها المستمر على زيادة معاناة الشعب اليمني الشقيق ورفضها الدائم للجهود والمبادرات الدولية كافة مع استمرارها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات ممرات الطاقة العالمية، وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما تجدد الوزارة موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

كما أكدت على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وأهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، لتحقيق السلام المستدام في اليمن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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