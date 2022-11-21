المحليات

إطلاق الهوية الموحدة لـ”شتاء السعودية”

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1444 هـ      21 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة الهوية الموحدة لشتاء السعودية بهدف توحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.

ودعت الهيئة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تقوم بجهود ترويجية متواصلة لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها وذلك من خلال العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في الترويج للمواسم والفعاليات الكبرى والمنتجات والتجارب السياحية للشرائح المستهدفة داخل المملكة وخارجها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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