إطلاق الهوية الموحدة لـ”شتاء السعودية”

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة الهوية الموحدة لشتاء السعودية بهدف توحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.

ودعت الهيئة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تقوم بجهود ترويجية متواصلة لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها وذلك من خلال العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في الترويج للمواسم والفعاليات الكبرى والمنتجات والتجارب السياحية للشرائح المستهدفة داخل المملكة وخارجها.