هولندا تصعق السنغال وتتصدر المجموعة الأولى

جدة- محمود العوضي
صعق منتخب هولندا نظيره السنغالي بهدفين نظيفين، سجلهما كودي جاكبو في الدقيقة 85، وكلاسن في الدقيقة 90+9 من الوقت بدل الضائع؛ ليتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مناصفة مع منتخب الأكوادور الفائز بدوره على منتخب قطر.
منتخب هولندا 🇳🇱 يتجاوز نظيره السنغالي 🇸🇳 بثنائية نظيفة
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#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #السنغال_هولندا #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OdMoJpywHe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
بينما يظل منتخبا قطر والسنغال بلا نقاط، وفي الجولة الثانية الجمعة المقبل يلتقي الجريحان منتخبا قطر والسنغال، فيما يواجه المنتخب الهولندي نظيره الأكوادوري.