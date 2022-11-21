هولندا تصعق السنغال وتتصدر المجموعة الأولى

جدة- محمود العوضي

صعق منتخب هولندا نظيره السنغالي بهدفين نظيفين، سجلهما كودي جاكبو في الدقيقة 85، وكلاسن في الدقيقة 90+9 من الوقت بدل الضائع؛ ليتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مناصفة مع منتخب الأكوادور الفائز بدوره على منتخب قطر.

بينما يظل منتخبا قطر والسنغال بلا نقاط، وفي الجولة الثانية الجمعة المقبل يلتقي الجريحان منتخبا قطر والسنغال، فيما يواجه المنتخب الهولندي نظيره الأكوادوري.