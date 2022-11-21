الرياضة

هولندا تصعق السنغال وتتصدر المجموعة الأولى

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1444 هـ      21 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
صعق منتخب هولندا نظيره السنغالي بهدفين نظيفين، سجلهما كودي جاكبو في الدقيقة 85، وكلاسن في الدقيقة 90+9 من الوقت بدل الضائع؛ ليتصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مناصفة مع منتخب الأكوادور الفائز بدوره على منتخب قطر.

 

بينما يظل منتخبا قطر والسنغال بلا نقاط، وفي الجولة الثانية الجمعة المقبل يلتقي الجريحان منتخبا قطر والسنغال، فيما يواجه المنتخب الهولندي نظيره الأكوادوري.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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