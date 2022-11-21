الشيخ السديس يلتقي وزير التعليم ويبحثان سبل مجالات التعاون المشترك

مكة المكرمة : البلاد

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس , بمكتبه بالرئاسة اليوم , معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، لبحث سبل مجالات التعاون المشترك بين الرئاسة والوزارة.

وأكد معالي الشيخ السديس أن وزارة التعليم قدمت أنموذجاً متميزاً في تطوير المنظومة التعليمية، لافتا النظر إلى أن التعاون المشترك في مجالات التعليم بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة التعليم نتج عنه الكثير من البرامج الإيجابية التي أثمرت نتائجها تميزاً في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين.

وأعرب عن شكره لمعالي وزير التعليم على جهوده وتعاونه في تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين، التي ستسهم -بإذن الله- في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا أن التعاون الذي سيتم بين الجهتين سيكون له الأثر النافع على منظومة التعليم بالحرمين الشريفين، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).