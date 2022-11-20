3 سيارات جديدة من EXEED ستصل إلى سوق المملكة

جدة : البلاد

حصلت EXEED على قبول واسع بين المستهلكين بفضل التصميم الجريء، النوعية الفاخرة، التكنولوجيا التطلعية بعد دخولها إلى سوق المملكة في إبريل هذا العام. ازداد اهتمام العملاء والمبيعات باستمرار خلال الستة أشهر الماضية، مما يشجع EXEED على تطبيق مبادرة الشرق الأوسط الكبرى بوتيرة أسرع. لذلك، ستقدم EXEED ثلاث سيارات جديدة، LX وVX وTXL، لسوق المملكة في يوم ؟ أكتوبر، لتنويع منتجاتها وتقديم لمستهلكين الشرق الأوسط خيارات أكثر عند شراء السيارة.

تأتي LX إلى المملكة لأول مرة وتجلب معها تكنولوجيا ذكية رائعة

إن سيارة LX سيارة SUV مدمجة تتمتع بتجربة القيادة الذكية، وهي صُممت خاصة للمستهلكين الشباب الذين يتابعون الموضة. كسيارة جديدة كليا سيتم تدشينها في السعودية لأول مرة، EXEED LX مستعدة لتقديم أداء فوق التوقع للشباب في 3 مجالات وهي التصميم المستقبلي، التكنولوجيا الرائعة، القيادة الذكية.

من ناحية التصميم، تورث LX فلسفة EXEED للتصميم المتمثلة في جمالية التكنولوجيا والمستقبل. فتم تصميم الواجهة الأمامية المستقبلية بمصابيح أمامية LED تشبه نجوم في السماء، وبفضل شريط ضوء يمتد من جانب الواجهة الأمامية إلى الآخر، تصبح الواجهة الأمامية أكثر عريضة وعصرية. كما تمتلئ المقصورة الداخلية لـ EXEED LX بالتصاميم الفريدة جدا، فخطوط ديناميكية وتفاصيل رائعة في كل زاوية تمنح السيارة مزاج لا مثيل له. عند تصميم الكنسول المركزي، مخالفا للقواعد التقليدية لتصميم مقصورة السيارة، استخدمت EXEED LX كمية كبيرة من خطوط وعناصر تصميم أفقية، مما يمنحها الإحساس الأقوى للتكنولوجيا. تم تجهيز السيارة بشاشتي LCD عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة رائدة في الحجم والأقوى في الأداء في فئتها، إضافة إلى لوحة LCD تعمل باللمس للتحكم بالتكييف، تقدم EXEED LX للعملاء تجربة غامرة وتصميما منعشا.

من ناحية المواصفات التكنولوجية، تتميز EXEED LX بالتجربة التكنولوجية الحديثة في كل زاويتها لسد حاجات المستهلكين الشباب. فتم تجهيزها بعدة ميزات مثل تحكم صوتي باللغة العربية ومسجل قيادة وصوت سوني. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المواصفات التكنولوجية مثل الباب الخلفي الكهربائي، والشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة، والجيل الثالث من نظام الدخول والتشغيل بدون مفتاح PEPS على تعزيز راحة القيادة للعملاء.

تتمتع EXEED LX بنظام 1.5TCI + CVT، وتقدر على التسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة خلال 9.5 ثوانٍ، واستهلاكها الشامل للوقود يبلغ 6.9 لتر. أداءها الرائد في فئتها في هذا المجالات يجلب تجربة قيادة ذكية للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن التبديل الإلكتروني للقرص، والتعديل الكهربائي لمقعد السائق ومقاعد الركاب، وزجاج كتم الصوت من المستوى التنفيذي، ونظام NVH الممتاز، ومزايا نظام مساعدة السائق المتقدم مثل ACC وAEB وغيرهما من الوظائف الأخرى تجعل القيادة أكثر راحة.

لم تتوقف VX عن التقدم، والنسخة السوداء تظهر أسلوبا راقيا

بنسبة لعملاء المملكة، EXEED VX ليست اسما غريبا، فهي سيارة راقية لها 7 مقاعد فاخرة. تحت شعارMore Space + More Power +More Premium ، وبفضل طول المركبة حوالي 5 أمتار وقاعدة عجلات تقارب 3 أمتار، EXEED VX تجعلك تشعر كأنك تقود يختا.

من ناحية الضمان الأمني، تتميز EXEED VX بـ 18 وظائف نظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) في خدمتك في أي وقت وعلى أي التضاريس. من بداية رحلتك إلى نهايتها، يمكنك التمتع بالراحة والأمن التي تضمنها التكنولوجيا الذكية.

من ناحية الطاقة، قد أصبحت هذه السيارة الفاخرة أقوى من أي وقت مضى، فتم تجهيزها بمحرك 2.0TGDI وناقل الحركة DCT بـ7 سرعات، حيث تصل قوتها القصوى إلى 192 كيلو وات، ويصل عزم الدوران الأقصى إلى 400 نيوتن متر، ولديها أعلى قوة في فئتها. علاوة على ذلك، تتمتع EXEED VX بنظام الدفع الرباعي الذكي من BorgWarner، الذي يقدم للعملاء تجربة أكثر راحة وحرية أكبر في اختيار وجهات السفر.

استهدافا فئات المستهلكين الراقية في المملكة العربية السعودية، أطلقت EXEED لأول مرة النسخة السوداء المخصصة لـ VX. تم تغيير لون الشبك الأمامي، والشريط الضوئي للمصابيح الأمامي، وقاعدة الشعار، والشفة الأمامية، إلى الأسود، كما يغير لون رمز EXEED إلى لون ذهبي، مما يبرز أداء المركبة ويجعلها أكثر مهيبة وأناقة. بالإضافة إلى ذلك، على جانبي جسم EXEED VX، يوجد شريط مضاد للخدش بلون أسود يمتد من باب الصف الأول إلى باب الصف لثاني، وفي خلف السيارة رمز EXEED بلون برونزي، مع إطار ضوء لوحة الترخيص بنفس اللون، والشريط الوسطي الزيني الذهبي واللوحة الزيني الأسود للصدام الخلفي، أصبحت تصميم المركبة أكثر فريدا. وتأتي مع هذه النسخة السوداء من EXEED مقصورة داخلية أسود وبني، مما يمنح العملاء الإحساس الخاص بالكرامة.

مع التصميم المستقبلي، وضعت TXL معيارا جديدا لمستوى الأمن 5 نجوم

كماركة سيارة فاخرة تقدر على التنافس مع نظراءها القوية في العالم، تدرك EXEED أن الأمن يأتي قبل الأشياء الأخرى مثل التصميم الفخم والتجربة الفاخرة. لذلك، وباعتبارها سيارة SUV متمكنة، تأتي TXL لتعميم مفهوم مستوى الأمن فوق 5 نجوم، وهذا هو اتجاه مستقبلي لتطوير منتجات EXEED.

أولا، تم تجهيز EXEED TXL بنظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) الذي يتمتع بـ 18 ميزات، مما يرتقي قدرتها على ضمان الأمن أثناء القيادة من خلال التكنولوجيا. إلى جانب ذلك، تم بناء جسم السيارة بـ 78% من فولاذ عالي القوة و54% من لوحة الصلب المجلفن على الوجهين، مما يرتقي قدرتها على ضمان الأمن من خلال المادة. فازت السيارة بالمركز الأول في فئة SUV المتوسطة بنتيجة 93.6 في اختبار التصادم C-NCAP.

في مجال القوة والقيادة، إن EXEED TXL مجهزة بمحرك 2.0TGDI وناقل الحركة DCT بـ 7 سرعات، وكليهما من أفضل 10 منتج في قطاعه. بفضل هذا المزيج، تصل قوة EXEED TXL القصوى إلى 192 كيلو وات، ويصل عزم الدوران الأقصى إلى 400 نيوتن متر، مما يرضي شغف العملاء للقوة والتحكم المطلق على المركبة. إضافة إلى ذلك، مر شاسيه TXL من مستوى ماستر بمئات مرة من الضبط والتعديل لامتصاص الصدمة، وتحقيق التوازن بين متعة القيادة والأمن.

ليست TXL رمزا لمستوى الأمن فوق 5 نجوم فحسب، بل هي أيضا وضعت معيارا أمنيا جديدا لمنتجات EXEED.

بسبب مزاياها اقتصاديا وثقافيا، تعتبر منطقة الشرق الأوسط سوق ساخنة تتنافس فيها ماركات سيارات فاخرة طوال الوقت. باعتبارها أكبر سوق سيارات في الشرق الأوسط، قد أصبحت السعودية محطة مهمة في مسيرة التدويل لـ EXEED. من الواضح أن تدشين ثلاث سيارات أساسية، LX وVX وTXL، بدفعة واحدة، يعني أن EXEED ستسرع وتيرتها لتعزيز مبادرة الشرق الأوسط الكبرى.