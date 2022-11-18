ندوة عن صعود السينما السعودية ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

القاهرة – أمنية رشاد

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، ندوة عن صعود السينما السعودية: تطوير المواهب ووسائل الدعم والتحفيز، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر.

ومن المقرر أن تقام الندوة، في تمام الساعة الثالثة والنصف وحتى الخامسة مساءً بفندق “سوفتيل”، ويديرها جاي ويسبرج، رفقة كلًا من المتحدثين: عبدالجليل الناصر، هنا العمير، ميلا الزهراني، محمد السلمان

يتحدث خلال الندوة صناع أفلام سعوديون وممثلون عن الهيئة الملكية السعودية للأفلام، فيما يدير الجلسة ديبورا يونج (المحررة ورئيسة النقاد في مجلة “ذا فيلم فيردكت”، الولايات المتحدة الأمريكية).

تناقش هذه الجلسة وضع السينما السعودية اليوم والعوامل الكامنة وراء تطوراتها الملحوظة التي تحققت في الفترة القصيرة الماضية.

وتستضيف الجلسة مجموعة من صانعي الأفلام السعوديين المشهورين وممثلين عن الهيئة الملكية السعودية للأفلام. وضعت الهيئة استراتيجية وطنية لدعم وتعزيز النمو طويل الأجل لصناعة الأفلام والقطاع الثقافي السعودي المستدام، يهدف هذا المسعى إلى زيادة جودة وكمية الإنتاج السينمائي المحلي مع الاستفادة من التآزر التجاري والإبداعي الحالي في المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يتحدث ضيوف الجلسة عن البرامج الإبداعية التي خطط لها المتخصصون في المملكة بهدف تطوير المواهب السعودية وتمكين المبدعين من سرد القصص الأصلية، بالإضافة إلى مواقع التصوير المختلفة والحوافز المقدمة لتشجيع منتجي الأفلام الدوليين على التصوير في المملكة.