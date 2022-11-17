كأس العالم.. أرقام تاريخية لا تنسى!!

الرياض- فيصل الرقيبة

كأس العالم.. أكبر تجمع عالمي لكرة القدم. منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1930 في الأورجواي. شهد تسجيل أرقام ما زالت عالقة في ذاكرة عشاق كرة القدم.. “البلاد” قامت بجمع أبرز الأرقام التاريخية التي سجلت في كأس العالم منذ انطلاقته حتى الآن.

** أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف..

– الألماني كلوزة؛ حيث سجل 16 هدفاً (2002-2014) والبرازيلي الظاهرة” رونالدو” حيث سجل 15 هدفا (1998-2006).

**الأكثر تسجيلاً للأهداف في بطولة واحدة..

الفرنسي جاست فونتين حيث سجل 13 هدفا في كأس العالم عام 1958.

** أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مباراة واحدة..

-الروسي أوليغ سالينكو؛ حيث سجل 5 أهداف لمنتخب بلاده روسيا ضد الكاميرون في كأس العالم 1994.

** أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نهائي كأس العالم..

– البرازيلي فافا؛ حيث سجل هدفين في نهائي كأس العالم 1958 وهدفا في نهائي كأس العالم عام 1962.

– البرازيلي بيليه؛ حيث سجل هدفين في نهائي كأس العالم 1958 وهدفا في نهائي كأس العالم 1970.

– الإنجليزي جيوف هورست؛ حيث سجل هاتريك في نهائي كأس العالم 1966.

– الفرنسي زيدان؛ حيث سجل ثلاثة أهداف؛ منها هدفان في نهائي كأس العالم 1998 التي حصلت عليها فرنسا، وهدفا عن طريق ركلة جزاء أمام إيطاليا في كأس العالم2006.

*أكثر اللاعبين تسجيلا لهاتريك في مباراة واحدة..

– المجري ساندور كوتيسيش (كأس العالم 1954).

– الفرنسي جاست فونتين(كأس العالم 1958).

– الألماني غيرد مولر(كأس العالم 1970).

– الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا(كأس العالم 1994 بالإضافة إلى مونديال 1998).

** أصغر اللاعبين تسجيلا للأهداف..

– البرازيلي بيليه؛ حيث كان عمره 17عاما و239 يوما في مباراة البرازيل ضد منتخب ويلز في كأس العالم 1958.

** أصغر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نهائي كأس العالم..

– البرازيلي بيليه؛ حيث كان عمره 17 عاما و249 يوما في مباراة البرازيل والسويد في نهائي كأس العالم 1958، التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي5-2 وتتويجه بالبطولة.

** أسرع هدف سجل في كأس العالم..

– أحرزه التركي هاكان شوكر بعد مرور 11 ثانية ضد منتخب كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2002.

** أسرع هدف في نهائي كأس العالم..

أحرزه الهولندي يوهان نيسكينز بعد مرور 90 ثانية ضد منتخب المانيا في نهائي كأس العالم 1974 الذي انتهى بفوز المانيا بهدفين لهدف.

** أصغر اللاعبين تحقيقاً لبطولة كأس العالم..

– البرازيلي بيليه؛ حيث كان عمره 17 عاما و249 يوما في كأس العالم 1958.

** أكبر اللاعبين مشاركة في بطولة كأس العالم..

– المصري عصام الحصري؛ حيث كان عمره 45 عاما، و161 يوما.