“سنمنحك الحب والاحترام”.. الدوري الأسترالي يقدم عرضًا رسميًا لـ” رونالدو”

جدة- البلاد

أعلن داني تاونسند الرئيس التنفيذي للدوري الأسترالي، أنه قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى بطولته بعد أزمته الأخيرة مع مانشستر يونايتد. وقال تاونسند في تصريحات نشرتها شبكة “News Corp” الأسترالية: رونالدو أكد أنه لم يحظى بالحب والاحترام في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وتابع: نحن بالتأكيد سنمنحه الكثير من الحب والاحترام في أستراليا. وأضاف: قد لا نتمكن من المنافسة ماديًا مع عروض أخرى لكن هناك طرق أخرى للإقناع.

وأتم: لقد قدمت عرضًا بالفعل لوكيله، خورخي مينديز، للانضمام إلى الدوري الأسترالي في حالة الرحيل عن مانشستر يونايتد رغم صعوبة الأمر.

ومازال النجم البرتغالي يثير الجدل في الأيام الأخيرة، بسبب تصريحاته التي نشرها الصحفي الشهير بيرس مورجان؛ حيث انتقد رونالدو إدارة نادي مانشستر يونايتد، ومدربه الحالي تين هاج، الذي سبقه رانجنيك، وبعض من زملائه.

وقد غاب صاحب الـ 37 عامًا، عن آخر لقاءين لمانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، في كأس رابطة المحترفين، وأيضًا لقاء فولهام بالدوري الإنجليزي. وجاء غياب كريستيانو بسبب الإعياء وفقًا لتصريحات مدربه الهولندي إيريك تين هاج.

** هل يغيب رونالدو عن اللقاء الأول للبرتغال بالمونديال؟

كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن غياب قائد الفريق كريستيانو رونالدو، عن تدريبات فريقه، مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

ووفقًا لبيان الاتحاد البرتغالي، فإن غياب نجم مانشستر يونايتد، جاء بسبب شعوره بآلام في المعدة، وعدم ارتياحه لذلك.

ويستعد المنتخب البرتغالي لخوض منافسات كأس العالم 2022 بقطر، في بطولة هي الخامسة في تاريخ رونالدو من حيث المشاركة، ويتواجد “برازيل أوروبا”، بمجموعة تضم كلًا من الأوروجواي وغانا وكوريا الشمالية. وتنطلق مباريات البرتغال في كأس العالم، بمواجهة غانا، يوم الثلاثاء المقبل. وأشارت تقارير عالمية إلى أن رونالدو أجرى محادثات مع نادٍ أوروبي كبير، بينما يخطط لمغادرة مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن البرتغالي ووكيله خورخي مينديز، التقيا بنادي بايرن ميونيخ الألماني، الأسبوع الماضي. وذلك بعد أن سافر مسئولون من النادي البافاري، إلى إنجلترا لإجراء محادثات .