جوائز جلوب سوكر.. صلاح الأفضل في العالم بتصويت الجماهير

جدة- البلاد

تُوج المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير، المقدمة من “جلوب سوكر” خلال الحفل الذي أقيم، مساء اليوم الخميس، في دبي.

وحرص صلاح على حضور حفل جوائز جلوب سوكر بعدما غادر معسكر المنتخب المصري المقام في الكويت استعدادا للقاء بلجيكا غدا الجمعة.

ونال النجم المصري جائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير المقدمة من “تيك توك” في حفل جلوب سوكر، وذلك بعدما تفوق على عدد من اللاعبين، أبرزهم كريم بنزيما وكيفين دي بروين وتيبو كورتوا.

وحصد صلاح مع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ولقب الدرع الخيرية في عام 2022، بالإضافة إلى أنه نال العديد من الجوائز الفردية، في مقدمتها هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع هيونج مين سون.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجماهير في الموسم الماضي وكذلك من رابطة كتاب كرة القدم. وتوج الفرعون المصري بجائزة لاعب الموسم في ليفربول، وحصل هدفه في مرمى مانشستر سيتي على جائزة الأفضل بالبريميرليج، بجانب حصوله على جائزة أفضل صانع لعب في الدوري.

وكسر صلاح العديد من الأرقام القياسية خلال 2022، أبرزها أكثر هداف لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وأسرع هاتريك في تاريخ البطولة. وأحرز محمد صلاح حتى الآن 14 هدفا، وصنع 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بجميع المسابقات بالموسم الحالي.