مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية توقع اتفاقية مع “وريف الخيرية”

البلاد : متابعات

وقعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية مذكرة تعاون مع مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي الخيرية “وريف الخيرية” (الأربعاء)، في مدينة الرياض، تهدف إلى فتح أفاق التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الخيرية المختلفة تهدف إلى تحقيق تنمية صحية شاملة يعود أثرها على صحة المواطنين النفسية والمعنوية.

ومثل مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، رئيسة المجلس الاستشاري صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، فيما مثل مؤسسة “وريف الخيرية” المدير التنفيذي أنور بن محمد الصقعبي. بحضور عدد من الشخصيات القيادية من كلا الطرفين.

ونصت الاتفاقية على التعاون المشترك في تحقيق برامج دعم التنمية ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الطرفين إضافة إلى تفعيل برنامج “بسمة حياة” التابع لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الأنسانية والذي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة للأطفال الذي يعانون من مرض السرطان في مختلف فروع “وريف الخيرية”.

كما نصت الاتفاقية على تفعيل مبادرة وزارة الصحة وبرامج المشاركة المجتمعية وتفعيل برامج التوعية الخاصة بأمراض السرطان، إضافة إلى دعم الأطفال المصابين بمرض السرطان من خلال البرامج الترفيهية المختلفة