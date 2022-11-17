“إيجار” تُعلن تسجيل أكثر من 189 ألف صفقة في شهر

الرياض : البلاد

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” تسجيل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 189 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني، في (16) مدينة يشملها المؤشر، تغطي جميع مناطق المملكة.

وأوضحت “إيجار” أن بيانات التقرير التاسع للمؤشر الإيجاري سجلت فيها المدن التي يشملها المؤشر خلال أكتوبر 2022 صفقات إيجارية تجاوزت 189 ألف صفقة، حيث بلغ عدد العقود الإيجارية السكنية أكثر من 145 ألف عقد، بينما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 43 ألف عقد.

وجاءت أكثر الأحياء تسجيلا لعدد الصفقات الإيجارية السكنية في المدن الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية (ظهرة لبن، الورود، طويق) كأكثر الأحياء في الرياض، وأحياء (الصفا، مشرفة، البوادي) الأكثر في جدة، فيما جاءت (النسيم، ولي العهد، الراشدية) كأكثر الأحياء في مكة المكرمة، بينما (الزهرة، الدفاع، المطار) في المدينة المنورة، و(طيبة، والنور، ضاحية الملك فهد) الأكثر في الدمام.

وفي الصفقات التجارية سجّلت أحياء (الخليج، السلي، العليا) الأعلى في الرياض، و(البلد، الصفا، العزيزية) في جدة، وفي المدينة المنورة أحياء (السد، الدفاع، قربان)، وأحياء (ولي العهد، العوالي، الهجلة) في مكة المكرمة، وأحياء (العدامة، العنود، الفيصلية) في الدمام.

وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري التاسع كأكثر المدن توثيقا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن تجاوزت 67 ألف عقد سكني وتجاري ما يمثل أكثر من35% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة التي قاربت 40 ألف عقد سكني وتجاري، ثم مكة المكرمة بأكثر من 14 ألف عقد، ثم المدينة المنورة حيث بلغت صفقاتها أكثر من 13 ألف عقد، فالدمام بأكثر من 10 آلاف عقد، فيما سجلت بقية المدن نحو 44 ألف صفقة سكنية وتجارية.

وكان “إيجار” قد أضاف حزمة من التحسينات على المؤشر الإيجاري في منصة سكني، تتضمن المقارنة بين متوسطات القيم الإيجارية للوحدات في مجموعة أحياء، والتعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، حيث يمكن استعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، كما يمكن الوصول لقائمة الوسطاء العقاريين المعتمدين في الحيّ، بالإضافة إلى خاصية “المقارنة” التي تُمكّن المستفيد من مقارنة متوسطات القيم الإيجارية للوحدات السكنية في أكثر من حيّ بمدينة واحدة، وتحديد مواقعها والاطلاع عليها من خلال الخريطة، واستعراض النتائج من خلال رسم بياني، وخاصية “البحث الذكي” التي تتيح للمستفيدين إمكانية تحديد النطاق السعري المطلوب للوحدات السكنية في مدينة معينة، ويمكن من خلالها استعراض الأحياء ومواقعها ضمن النطاق السعري المحدد من قبل المستفيد، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.