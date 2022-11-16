منتدى الرياض يناقش استراتيجية السكك الحديدية..الجاسر: ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

الرياض ـ البلاد

واصل منتدى الرياض الاقتصادي جلسات اليوم الثاني أمس ، ورأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، جلسة حوارية تناولت دراسة “ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية”، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادية في دورته العاشرة.

ونوّه في بداية الجلسة بأهمية الدراسة، مبينًا أنها تتوافق وتنسجم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي انتهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتو من إعدادها، مشيدًا بدور المنتدى الاقتصادي في الاضطلاع بجهود البحث المعمّق لقضايا تهم الاقتصاد الوطني ومنها قضية النقل وخدمات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية.

وشارك في مناقشة الدراسة الرئيس العام السابق للمؤسسة العامة للسكك الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت، والمحاضر بجامعة الملك سعود الدكتور المهندس علي بن عبدالله السهلي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة حائل الدكتور صالح بن سعود السيف، كما شارك بالنقاش كوكبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

وتركّز النقاش حول طرق الاستفادة من تحقيق أهداف الإستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030، الهادفة لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل، وتعزيز منظومة الخدمات السياحية، كما رصدت الدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة سكك حديدية وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

فرص استثمارية

واستعرض المشاركون أداء قطاع السكك الحديدية وما تم إنجازه من الخطة الإستراتيجية للنقل العام في ضوء تقييم الدراسة لهذا الأداء ورصدها التحديات التي تواجه التوسع في الشبكة لتغطي كافة مناطق المملكة، إضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والتي يتيحها هذا التوسع استناداً لما رصدته الدراسة من التجارب العالمية المهمة، وطرح المبادرات والتوصيات التي تخدم تنمية وتطوير القطاعين.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والنتائج ومن أبرزها أن التوسع في شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة أسهمت في رفع إسهام أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6،5%، فيما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل زيادة تلك النسبة إلى 10%، كما أسهم تشغيل قطار الشمال للبضائع إلى زيادة الأطنان المنقولة بنسبة 52%، فيما شهد الناتج المحلي لأنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 75% في الفترة التي تلت تشغيل قطار الشمال.

كما أدى زيادة الربط بالسكك الحديدية إلى زيادة نقل الركاب بنسبة 18%، فيما أظهرت الدراسة أن عدد المنشآت السياحية ومنشآت النقل والتخزين تزايدت بنسبة تعادل ضعف الزيادة السنوية في العام الذي تبع تشغيل قطار الشمال.