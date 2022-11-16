ارتفاع عدد السعوديين بالقطاع الخاص..الراجحي: 1.8 مليون رخصة عمل حر واستمرار قرارات التوطين

الرياض – البلاد

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، إن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 2.2 مليون شاب وشابة.

وأضاف خلال كلمته في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، أن القطاع الخاص ورجال الأعمال، استجابوا إلى مبادرات التوطين التي أطلقتها الوزارة ، مشيرا إلى أن نسبة البطالة وصلت للسعوديين إلى رقم تاريخي لم يحقق منذ 20 عاما وهو 9.7% ، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في العمل حتى الوصول إلى الرقم المستهدف لنسبة البطالة بين المواطنين وهو 7% في 2030.

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن الوزارة أطلقت خلال العام الماضي 32 قرار توطين لمهن متخصصة مثل طب الأسنان والصيدلة والمهندسين والمحاسبة، وأن الوزارة تستهدف ألا يوجد سعودي عاطل في تلك المهن النوعية ، وسيشهد هذا العام إصدار 12 قرار توطين، مبينا أن نسبة الامتثال للقطاع الخاص لقرار التوطين وصلت إلى 98%، وبالنسبة لحماية الأجور وصلت إلى 80%.

وفيما يتعلق بأنماط العمل الجديدة، قال إن عدد المسجلين في تلك الأنماط وصل إلى 1.8 مليون رخصة عمل حر، مبينا أن ذلك الرقم كان غير متوقع ، مشيرا إلى أن عدد المتفرغين لأنماط العمل الجديدة بلغ نحو 200 ألف شاب وشابة سعوديين.