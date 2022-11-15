رينارد مخاطباً الجمهور: ثقوا بلاعبي الأخضر

الرياض – هاني البشر

أكد الفرنسي هيرڤي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن المواجهة الودية التي ستجمع الأخضر ونظيره منتخب كرواتيا غدا الأربعاء عند الثالثة عصراً تعتبر مباراة قوية؛ كونها تجمعه ووصيف مونديال النسخة السابقة. وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي:” سبعة أيام تفصلنا عن مباراتنا الأولى في نهائيات كأس العالم أمام الأرجنتين، وهذا الأمر مشابه للمنتخب الكرواتي الذي لن يلعب سوى مباراة الغد قبل خوض كأس العالم.

وأضاف: اللعب أمام كرواتيا يُعد خياراً جيداً قبل المونديال، فلديهم مدرب رائع وهو أحد المرشحين لتحقيق كأس العالم، فقد وصلوا إلى نهائي النسخة الماضية ولديهم لاعبون مميزون، ومدربهم أحترمه كثيراً، فهو يقود المنتخب منذ 2017 “.

* “البلاد” تسأل رينارد..

وأجاب رينارد عن سؤال صحيفة” البلاد” عن اختلاف المستوى بين التصفيات الماضية والمباريات الودية التي خاضها أخيراً في معسكر أبوظبي فقال: «في مسيرتي التدريبية لعبت مواجهات ودية كثيرة، لكن الأهم هي المباريات الرسمية، دائماً المباريات الإعدادية تختلف عن المباريات الرسمية؛ لأن الظروف تختلف تماماً».

وأوضح مدرب المنتخب السعودي: «الدافعية ستختلف بين مباراة كرواتيا والمباراة الأولى في المونديال، واللاعبون سيكونون جاهزين لتقديم كل ما لديهم في 22 نوفمبر».

وأيضاً أجاب رينارد على سؤال آخر لصحيفة” البلاد” عن توقيت مباراة السعودية والأرجنتين الساعة الواحدة ظهراً.. هل سيؤثر على اللاعبين فقال: ” بالطبع الأمر ليس سهلًا أن تقام المباراة في هذا التوقيت، لكن حتى في أوروبا عندما تلعب المباريات في هذا التوقيت تجد تذمرًا من هذا الأمر، لكن ليس الأمر بأيدينا، لكن لابد أن نكون مستعدين، وسنتأقلم مع جميع الظروف”.

ووجه رينارد رسالة للشارع الرياضي السعودي قبل بدء المونديال قائلاً: “رسالتي الرئيسة أن تثقوا باللاعبين. أنتم تعرفونهم جيداً، ونعلم أن المسابقة كبيرة، علينا أن نتحلى بالثقة ونشعر بها باللعب بهذا المستوى”.

وكشف رينارد أن فهد المولد سيكون أكثر من يتأثر بقرار استبعاده عن قائمة المونديال، مضيفاً: “أكثر من سيتأثر هو فهد نظراً لتوقيت الاستبعاد، وسأفتقد فهد لأنه لاعب مهم للمنتخب، وكان مؤثراً معنا في التصفيات، سجل أربعة أهداف وصنع مثلها، ومن حل بديلاً عنه نثق به، ونثق بالمجموعة التي لدينا “.

وأعلن مدرب الأخضر جاهزية اللاعبين كافة، ومن بينهم القائد سلمان الفرج: “شعرنا بالقلق لإصابته، لكن اللاعب جاهز للمشاركة أمام كرواتيا، وهو قائد الفريق ولاعب مهم “. مضيفاً: “اللاعبون جميعاً بجاهزية كاملة، وبإمكانهم اللعب 90 دقيقة في المباريات المقبلة ورسالتي كانت للاعبين، من المهم أن نتحلى بروح الفريق الواحد، وأن نقدم كل ما لدينا”.