تمويل مصنع الهيدروجين الأخضر في نيوم

شرم الشيخ – البلاد

يقترب مصنع الهيدروجين الأخضر في مشروع نيوم من اكتمال وإغلاق التمويل الخاص به في الأشهر المقبلة، والذي سيعد أحد أكبر المصانع في العالم ، وذلك وفقاً لما ذكرته شركة أكوا باور.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا، بادي بادماناثان، إن بناء المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار في شمال غرب المملكة بدأ، وإنجاز المشروع يسير وفقاً للخطة، متوقعاً الانتهاء منه في الموعد المحدد في عام 2026 ، وتعد أكوا باور – أكبر شركة للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية – عضوا ضمن التحالف الذي يقود المشروع.

وقال بادماناثان في لقاء على هامش قمة المناخ (كوب 27 ): “نتوقع استكمال التمويل قبل نهاية هذا العام. نحن على وشك الانتهاء” ، لافتا إلى أن الشركاء في الأسهم قد استثمروا حوالي 900 مليون دولار من أموالهم الخاصة.

وتسعى المملكة إلى أن تكون المصدر الرئيسي للهيدروجين في العالم، ويتوقع أن يصل حجم أسواقه إلى 700 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050 ، في حال تمكن الشركات المصنعة من خفض التكاليف، وفقاً لتقديرات الخبراء

وينقسم الهيدروجين إلى أخضر وأزرق، ويتكون النوع الأخضر من الوقود عند استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لفصل ذرات الأكسجين والهيدروجين عن بعضها من الماء. فيما تقود شركة الطاقة السعودية أرامكو السعودية جهود المملكة لإنتاج الهيدروجين الأزرق، الذي يتم تصنيعه عن طريق تحويل الغاز الطبيعي والتقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث في هذه العملية.